Jesús Ochoa sufre aparatosa caída de un elevador; esto se sabe de su estado de salud

Jesús Ochoa habría pasado un momento complicado durante su participación en Perfume de Gardenias. El actor sufrió una fuerte caída de un elevador durante una presentación en Atizapán, Estado de México, y tuvo dificultades para caminar después del golpe, según relató su compañero Luis de Alba.

El accidente ocurrió la noche del viernes, durante las actividades del Festival Internacional de las Artes Atzán. La noticia llamó la atención debido a la altura desde la que, de acuerdo con el comediante, cayó el actor, quien tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Hasta ahora, Jesús Ochoa no ha dado declaraciones públicas sobre lo sucedido. Tampoco se han difundido detalles oficiales sobre su diagnóstico o la gravedad de las posibles lesiones. La información conocida hasta el momento proviene de los comentarios que hizo Luis de Alba al hablar del percance.

Luis de Alba revela cómo ocurrió el accidente de Jesús Ochoa

Fue el propio Luis de Alba quien contó lo sucedido y dejó ver su preocupación por lo que vivió su compañero. Al recordar el accidente, el comediante explicó que Ochoa cayó desde un elevador de una altura considerable, lo que provocó que no pudiera caminar con normalidad después del impacto.

Y el que también se nos cayó aquí fue Jesús Ochoa. De un elevador, de un elevador moco cabr*n. ¡Ay, cabr*n!, comentó al relatar el episodio.

De acuerdo con su testimonio, la caída habría sido desde una altura aproximada de 10 metros. Aunque el actor no habría sufrido fracturas, al menos según lo que comentó De Alba, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para impedirle caminar en ese momento.

Ahorita todavía no, pero es cabr*n, porque se cayó, no podía caminar. Se cayó de un elevador como de 10 metros. Y no se rompió nada, pero ájale, relató el comediante.

La falta de información médica oficial impide conocer con certeza qué lesiones sufrió Ochoa. Por ahora, lo que se sabe es que el accidente requirió atención hospitalaria y que sus compañeros se mostraron preocupados por su estado.

Jesús Ochoa quería seguir trabajando pese a la caída

Uno de los detalles que más sorprendió a Luis de Alba fue la reacción de Jesús Ochoa después del accidente. Según contó, el actor todavía tenía la intención de continuar con sus compromisos laborales, a pesar de las dificultades que presentaba para caminar.

El comediante recordó que tuvo que decirle que no era momento de pensar en el trabajo y que primero debía atenderse.

Y todavía quería trabajar. No, le dije: ‘Estás loco’, recordó.

La anécdota deja ver que Ochoa habría querido seguir adelante con la función, aunque su condición después de la caída generó preocupación. Sin embargo, no se ha informado si la presentación tuvo que modificarse o si el accidente afectó las siguientes funciones de Perfume de Gardenias.

Uno de los detalles que más sorprendió a Luis de Alba fue la reacción de Jesús Ochoa después del accidente.

El percance ocurrió en medio de las actividades del Festival Internacional de las Artes Atzán, donde la puesta en escena formaba parte de la programación. La noticia también puso el foco en los riesgos que pueden presentarse durante los montajes teatrales, especialmente cuando se utilizan elevadores y otros mecanismos escénicos.

¿Cuál es el estado de salud de Jesús Ochoa?

Hasta el momento, la información disponible señala que Jesús Ochoa fue llevado a un hospital después de la caída. No obstante, no se ha confirmado públicamente su diagnóstico, si sufrió lesiones internas o cuánto tiempo necesitará para recuperarse.

Aunque Luis de Alba comentó que aparentemente no se había roto ningún hueso, esa declaración no sustituye una valoración médica ni permite descartar otras lesiones derivadas del impacto.

Hasta el momento, la información disponible señala que Jesús Ochoa fue llevado a un hospital después de la caída. Cuartoscuro

Por ahora, queda esperar a que el actor, su familia o sus representantes compartan información que permita conocer cómo evoluciona. Mientras tanto, la noticia ha generado preocupación entre quienes siguen su carrera en el teatro, el cine y la televisión mexicana.

La prioridad será conocer su estado de salud y saber si podrá retomar sus actividades una vez que los médicos determinen que está en condiciones de hacerlo.