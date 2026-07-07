El fin de la magia: ¿En qué termina toda la saga de ‘Harry Potter’?

La historia del "Niño que vivió" no solo redefinió la literatura juvenil a nivel global, sino que transformó la cultura pop y el cine para siempre. Con el regreso anunciado a solo unos meses, respondemos una pregunta (en caso de que no recuerdes): ¿en qué termina la saga de Harry Potter?

Ya han pasado bastantes años desde que cerramos el último libro y vimos rodar los créditos de la última película en la gran pantalla. Pero en 2026, hay un despertar de viejos y nuevos “potterheads” ante el inminente reinicio en formato de televisión.

Recordar los pilares de este universo es crucial para entender hacia dónde nos dirigimos en la pequeña pantalla. ¿Te acuerdas verdaderamente de cómo se conectaban todos los cabos sueltos en el clímax de la historia? ¿Qué pasó exactamente con los fragmentos del alma de Voldemort, quiénes se sacrificaron en los pasillos de Hogwarts y cómo quedó configurado el árbol genealógico de nuestros magos favoritos tras la caída del régimen de los Mortífagos?

Si tus recuerdos están un poco borrosos o si simplemente quieres revivir la adrenalina de los últimos capítulos antes de que el nuevo elenco asuma los icónicos roles en la producción de HBO, aquí desmenuzamos el final de la saga de Harry Potter.

¿En qué termina la saga de Harry Potter? Harry Potter

El final de la saga de Harry Potter

A la caza de los horrocruxes

Harry, Ron y Hermione pasan meses en la clandestinidad buscando y destruyendo los Horrocruxes, aquellos objetos comunes o sagrados en los que el Señor de las Tinieblas había depositado fragmentos de su propia alma mediante actos de pura maldad:

Diario de Tom Riddle

Anillo de Gaunt

Guardapelo de Slytherin

Copa de Helga Hufflepuff

Diadema de Rowena Ravenclaw

Nagini

El giro argumental de la historia ocurre cuando Harry descubre, a través de los recuerdos rescatados del director Severus Snape, que él mismo es el séptimo horrocrux de manera accidental.

La noche en que Voldemort intentó asesinarlo cuando era un bebé en el valle de Godric, el alma del villano estaba tan inestable que un fragmento se desprendió y se adhirió al único ser vivo que quedaba en la habitación devastada.

Entendiendo que "ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva", Harry toma la madura y valiente decisión de entregarse voluntariamente a su verdugo en el Bosque Prohibido.

Cuando Voldemort le lanza la maldición asesina (Avada Kedavra), no mata a Harry; lo que destruye es, en realidad, el fragmento de su propia alma que habitaba dentro del muchacho. Tras un misterioso encuentro en una versión celestial de la estación de King's Cross con el fantasma de Albus Dumbledore, Harry recibe la oportunidad de regresar al mundo de los vivos para librar la última batalla.

¿En qué termina la saga de Harry Potter? Harry Potter

La batalla de Hogwarts

El escenario del enfrentamiento final no podía ser otro que el castillo de Hogwarts, la escuela que sirvió de hogar y refugio para los protagonistas durante toda su adolescencia.

La resistencia contra las fuerzas oscuras unifica a estudiantes, profesores, criaturas mágicas y miembros de la mítica Orden del Fénix en una defensa desesperada de los muros del colegio.

Personajes sumamente queridos por el público, como Fred Weasley, Remus Lupin, Nymphadora Tonks y el valiente elfo doméstico Dobby (quien cae poco antes del asedio), sacrifican sus vidas en pos de la libertad colectiva, dejando una huella de profunda tristeza en el corazón de los sobrevivientes.

El duelo definitivo entre Harry Potter y Lord Voldemort se resuelve por una lección de derechos de propiedad intelectual de varitas. Voldemort creía fervientemente que al haber asesinado a Severus Snape, se había convertido en el dueño absoluto de la Varita de Saúco, la reliquia más poderosa del mundo.

Sin embargo, el dueño original de la varita tras la muerte de Dumbledore no era Snape, sino Draco Malfoy, quien había desarmado al anciano director en la torre de astronomía antes de su fallecimiento.

Semanas más tarde, durante la pelea en la mansión de los Malfoy, Harry había derrotado físicamente a Draco, arrebatándole su varita y, por consiguiente, ganando de forma indirecta la lealtad subyacente de la Varita de Saúco.

Cuando Voldemort lanza su letal Avada Kedavra final utilizando la Varita de Saúco, el artefacto mágico se niega rotundamente a dañar a su legítimo amo, Harry Potter.

La maldición asesina rebota con violencia en el aire, impactando directamente contra el propio Voldemort.

Sin más horrocruxes que sostengan su existencia en el plano material, el Señor Tenebroso colapsa y muere, poniendo fin a dos décadas de terror y tiranía en la comunidad mágica.

¿En qué termina la saga de Harry Potter? Harry Potter

Diecinueve años después…

La saga cinematográfica y literaria nos regala un salto temporal diecinueve años después, en forma de epílogo para cerrar la saga de Harry Potter. Nos situamos exactamente en el andén nueve y tres cuartos de la estación de King's Cross, el mismo lugar donde todo comenzó, pero ahora con los protagonistas asumiendo el rol de padres de familia.

Harry Potter y Ginny Weasley consolidaron su matrimonio y son padres de tres hijos: James Sirius, Albus Severus y Lily Luna. Harry trabaja como jefe de la Oficina de Aurores, transformando por completo el Ministerio de Magia para erradicar la corrupción.

Ron Weasley y Hermione Granger formaron una familia con sus hijos Rose y Hugo. Ron se dedicó inicialmente a ser auror junto a Harry para luego coadministrar la exitosa tienda de bromas de su familia; mientras que Hermione escaló posiciones gracias a su brillante intelecto hasta convertirse en la Ministra de Magia.

Draco Malfoy aparece a la distancia en el andén junto a su esposa y su hijo Scorpius. Aunque la relación con sus antiguos compañeros de escuela sigue siendo distante, el asentimiento de cabeza que comparte con Harry demuestra que las viejas rencillas quedaron en el pasado.

La última línea de la obra original, "La cicatriz no le había dolido a Harry en diecinueve años. Todo estaba bien", sella el arco argumental del protagonista, otorgándole la paz y la estabilidad mental que le fueron negadas durante toda su infancia.