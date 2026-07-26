Alejandra Ávalos revela si tiene un romance con René Franco: "está fluyendo bonito"
La cantante compartió en 'El minuto que cambió mi destino' si es que se está dando una oportunidad en el amor con el conductor.
Desde hace unos meses, Alejandra Ávalos y René Franco han compartido a través de redes sociales momentos que han dejado ver que tienen más que una amistad y que un romance podría existir entre ellos.
Sin embargo, ambos no han aclarado si es que tienen una relación de pareja, por lo que en una reciente entrevista, Alejandra Ávalos fue cuestionada sobre si existe un romance entre ella y René Franco.
Alejandra Ávalos responde si tiene un romance con René Franco
Para El minuto que cambió mi destino, Gustavo Adolfo Infante le cuestionó a Alejandra Ávalos si tiene un romance con el conductor.
“Yo estoy saliendo con René porque hubo un reencuentro después de mucho tiempo de no vernos y estamos conociéndonos, pasando tiempo juntos que no pasamos después del primer Big Brother VIP”.
La también actriz dijo que tiene muchas cosas en común con René Franco y la pasa bien con él cada que salen juntos.
“Ahorita es una relación que está fluyendo bonito, nos estamos conociendo un poco más. Es una persona que piensa como yo, fue lo primero que me dijo y yo le dije: ‘vaya, hasta que me encuentro a alguien que piensa como yo’. Es una relación bonita, somos afines en muchas cosas”.
Por ahora, la cantante explicó que la relación que mantienen con René Franco no tiene un título, pero se encuentra feliz de pasar tiempo con el conductor.
“Estoy ilusionada, no le he puesto nombre tampoco a la relación. Ilusionada de encontrarme con alguien que la pase bonito, la paso bien, salimos y ahora ya determino muchas cosas en mi vida por el pensar si es cómoda o incómoda”.
A principios de este año, Alejandra ávalos y René Franco han compartido momentos juntos y hasta subieron a redes un video dándose un beso, pero hasta ese momento no se sabían más detalles de su romance.