Jessie Buckley se alza con el Oscar a Mejor Actriz por Hamnet

Jessie Buckley alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al obtener el premio Oscar 2026 en la categoría de Mejor Actriz gracias a su trabajo en la película Hamnet, dirigida por Chloé Zhao. El reconocimiento en la gala de la Academia confirmó el impacto de su interpretación, que ya había sido destacada durante toda la temporada de premios.

Antes de recibir la estatuilla dorada, la actriz irlandesa ya había sido reconocida por la crítica y la industria cinematográfica con el BAFTA, el Globo de Oro y el Critics Choice Awards por el mismo papel. Estos galardones reflejan la fuerza de su actuación en una historia que explora el duelo y la vida familiar alrededor de William Shakespeare.

HAMNET

La trayectoria de Jessie Buckley antes de llegar al Oscar

Originaria de Irlanda y nacida el 28 de diciembre de 1989, Jessie Buckley creció en un ambiente familiar rodeado de música e historias. Ese entorno despertó desde temprana edad su interés por el mundo artístico y la llevó a buscar oportunidades dentro del entretenimiento.

Uno de sus primeros acercamientos al público ocurrió cuando tenía 18 años al participar en el reality show de la BBC I'd Do Anything. En ese programa mostró su talento tanto para la actuación como para el canto, lo que le permitió comenzar a llamar la atención dentro del medio.

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Después de esa experiencia, Buckley continuó su formación profesional y logró graduarse de la Real Academia de Arte Dramático (RADA). Tras concluir sus estudios consiguió un papel protagónico en la obra The Tempest, escrita por William Shakespeare. Ese trabajo marcó el inicio de una etapa importante en el teatro, donde participó en distintas producciones escénicas.

El salto al cine llegó en 2017 cuando participó en la película Beast, conocida en español como Secretos Oscuros. Ese proyecto representó su debut en la pantalla grande y abrió nuevas oportunidades dentro de la industria cinematográfica.

Poco tiempo después protagonizó la película musical Wild Rose: Sigue tu propia Canción, en la que volvió a mostrar su capacidad para combinar actuación y música. La cinta le permitió consolidar su presencia como actriz principal.

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Con el paso de los años su carrera comenzó a incluir producciones de gran relevancia. Buckley participó en la miniserie Chernobyl, producida por HBO, así como en la serie Fargo. Además, formó parte de diferentes proyectos inspirados en obras de Shakespeare, entre ellos Romeo y Julieta.

Otro momento importante llegó en 2021 con su actuación en La Hija Oscura, película que le dio su primera nominación al premio Oscar.

El personaje que interpreta Jessie Buckley en Hamnet

En la película Hamnet, Jessie Buckley interpreta a Agnes, una mujer que se convierte en el centro emocional de la historia. A través de este personaje se muestra la vida de la familia Shakespeare y la manera en que enfrentan la muerte de uno de sus hijos.

Hamnet. Foto: Cortesía de distribuidoras

La dirección de Chloé Zhao presenta esta historia desde una mirada íntima y sensible. En ese contexto, Agnes es el eje que sostiene gran parte de la trama, lo que exige una actuación cargada de emociones y matices.

PJG