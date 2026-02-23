Livia Brito llega a reclusorio para audiencia por falsedad de declaraciones; "confío en las autoridades"

Livia Brito se presentó este lunes en los juzgados penales del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, como parte del proceso legal que enfrenta por el presunto delito de falsedad de declaraciones. Este proceso forma parte de un caso que inició en 2020 y que ha avanzado por distintas instancias judiciales tanto en el ámbito civil como penal.

El procedimiento actual no representa una sentencia en su contra. Se trata de una etapa procesal en la que la autoridad judicial determinó que existen elementos para continuar con la investigación. Por ello, la actriz deberá seguir compareciendo ante el juez mientras se desarrollan las audiencias y se desahogan las pruebas correspondientes.

La actriz habló con los medios y reconoció el impacto que este proceso ha tenido en su vida personal y profesional.

“Es un proceso, lleva su tiempo, hay que tener alma y confío plenamente e las autoridades. Ha sido un proceso desgastante, ya llevamos más de cinco años en esto. Todo lleva su proceso, confío en lo que las leyes determinen”.

Justicia alcanza a Livia Brito Especial

También agradeció el respaldo que ha recibido durante estos años de litigio.

“Soy ciudadano mexicano, de hecho, llevo más de veinte años en México. Mi familia siempre está, viene mi mamá, viene mi papá y ha sido un proceso desgastante y también ha sido un proceso difícil para ellos. Siempre han estado al lado mío y se los agradezco, al público también que me apoya (…), se agradece que estén ahí”.

¿De dónde surge el conflicto legal de Livia Brito?

El origen del caso se remonta a junio de 2020, cuando ocurrió un incidente en una playa de Cancún, Quintana Roo. Según la denuncia presentada por el fotógrafo Ernesto Zepeda, mientras intentaba captar imágenes de la actriz y su entonces pareja, se produjo una agresión física y daños a su equipo de trabajo.

Especial

A partir de ese momento comenzaron acciones legales en el ámbito civil por daño moral. Posteriormente, el conflicto escaló a la vía penal con una acusación por falsedad de declaraciones, bajo el argumento de que la actriz habría negado hechos ante la autoridad que, de acuerdo con el denunciante, no coinciden con las pruebas disponibles.

El litigio avanzó durante varios años en tribunales. En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó una sentencia civil que obligó a Brito y a su expareja a pagar una indemnización por daño moral al fotógrafo, la cual aún no ha sido liquidada.

Livia Brito

Más de cinco años después del incidente inicial, el conflicto entre Livia Brito y el fotógrafo continúa en tribunales. Mientras el proceso penal avanza, la actriz ha reiterado públicamente su confianza en las autoridades y en el marco legal mexicano.

PJG