Activistas intervienen el museo Louvre con fotografía del expríncipe Andrés

Integrantes del colectivo británico Everyone Hates Elon (“Todo el mundo odia a Elon”) realizaron este domingo una intervención en el Museo del Louvre, en París, donde colocaron una fotografía del expríncipe Andrés —Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III— captada por un fotógrafo de Reuters al finalizar su interrogatorio el jueves pasado.

La imagen permaneció expuesta durante algunos minutos antes de ser retirada por personal del museo. Bajo la fotografía, los activistas pegaron un cartel con la frase “Ahora suda – 2026”. Posteriormente, la asociación compartió el registro de la acción en su cuenta oficial de Instagram.

“Estamos hartos de que hombres obscenamente ricos y poderosos crean que pueden hacer lo que les dé la gana”, escribió Everyone Hates Elon en una publicación de Instagram. “Así que cuando fue arrestado, quisimos mostrarle al expríncipe Andrés cómo el mundo lo recordará, colgando su foto de arresto en el Louvre.”

¿Por qué fue arrestado el expríncipe Andrés?

Mountbatten-Windsor fue detenido bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, en relación con su vínculo con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

En el más reciente conjunto de documentos del caso Epstein se incluyeron fotografías en las que aparece junto a mujeres jóvenes, cuyos rostros fueron difuminados. También figuran correos electrónicos que evidencian la prolongada amistad entre ambos, así como preocupaciones de las autoridades por una presunta falta de cooperación en las investigaciones.

Mountbatten-Windsor ha negado cualquier irregularidad y ha declarado que lamenta su relación con Epstein. Grosby

Mountbatten-Windsor ha negado cualquier irregularidad y ha declarado que lamenta su relación con Epstein.

¿“Ahora suda” recuerda la polémica declaración del expríncipe?

El mensaje “ahora suda” retoma un episodio ampliamente documentado de 2019, cuando Andrés Mountbatten-Windsor intentó desacreditar el testimonio de Virginia Giuffre —una de las mujeres que lo acusó de abuso sexual en documentos judiciales relacionados con el caso Epstein— diciendo que tenía una condición médica que le impedía sudar, precisamente para contradecir la descripción de ella sobre un encuentro en un club nocturno en que él supuestamente “sudaba profusamente”.

En esa conversación afirmó que, tras una condición médica derivada del estrés durante la guerra de las Malvinas, había perdido temporalmente la capacidad de sudar. Su explicación buscaba contradecir el relato de Giuffre, quien sostuvo que él transpiraba de manera evidente durante un encuentro en un club nocturno.

Aquella afirmación fue recibida con incredulidad y se convirtió en uno de los momentos más controvertidos de su defensa pública. Desde entonces, la referencia al “sudor” ha sido utilizada de forma crítica en redes y protestas, especialmente cuando circulan imágenes recientes en las que se le observa visiblemente transpirando.