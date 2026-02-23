Rafael Amaya será 'El Chapo' Guzmán en nueva serie contada desde la visión de Emma Coronel

Rafael Amaya está de regreso en las series de narcotraficante tras confirmarse que encabezará y producirá una nueva serie inspirada en la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El actor mexicano, recordado por su papel en El Señor de los Cielos, ahora dará un paso más allá al involucrarse también en la parte ejecutiva de un proyecto televisivo que será bilingüe y que actualmente se encuentra en desarrollo.

El nuevo proyecto no abordará la historia desde el punto de vista del narcotraficante, sino que pondrá el foco en Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán. La narrativa estará construida desde su perspectiva y profundizará en su vida personal junto al exlíder del Cártel de Sinaloa, así como en las consecuencias legales y familiares que marcaron su historia.

Rafael Amaya será protagonista y productor ejecutivo de la serie

Dentro de los detalles que se han dado a conocer, se confirmó que los productores ejecutivos serán Emma Coronel, Rafael Amaya y su socia Maritza Ramos, bajo el sello de Amaya Productions. A ellos se suma Zero Gravity Management, compañía reconocida por estar detrás de títulos como El Contador 1 y 2 y Ozark. Por ahora, el equipo creativo continúa en la búsqueda del guionista que desarrollará el libreto.

La producción ha sido descrita como un drama criminal ficticio de alta calidad que explorará temas como el poder, la lealtad y la supervivencia. El eje principal será el recorrido personal de Coronel, mostrando cómo vivió su relación con Guzmán y las repercusiones que enfrentó tras los procesos judiciales.

Según lo señalado por los productores, El Chapo Guzmán no está involucrado en el desarrollo de la serie. Sin embargo, Coronel ha comentado que él ha sido seguidor del trabajo de Amaya desde hace años, especialmente por su interpretación de Aurelio Casillas en la producción de Telemundo.

Sobre la elección de Rafael Amaya para el papel principal, Coronel aseguró en entrevista con Deadline:

“A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en El Señor de los Cielos , y sé que estaría encantado de verlo interpretarlo en este proyecto”.

Emma Coronel tendrá voz en la producción

La participación de Emma Coronel no será únicamente como productora ejecutiva. Aunque no se interpretará a sí misma en pantalla, sí tendrá influencia en decisiones clave como el proceso de casting. Este punto resulta relevante, ya que anteriormente ha manifestado inconformidad con representaciones previas relacionadas con su esposo.

Emma Coronel cumplió una condena de tres años de prisión tras declararse culpable de delitos vinculados con narcotráfico y lavado de dinero. Fue liberada en 2023. Antes de los procesos judiciales, fue reina de belleza y conoció a Guzmán en 2007. Poco tiempo después contrajeron matrimonio y en 2011 nacieron sus gemelas.

Las versiones anteriores de “El Chapo” en televisión

La figura de Joaquín Guzmán ha sido llevada a la pantalla en distintas ocasiones. Marco de la O lo interpretó en la serie El Chapo, mientras que Alejandro Edda asumió el personaje en Narcos: México, ambas producciones de Netflix. Por su parte, Mauricio Ochmann dio vida al capo en El Chema, historia que forma parte del universo de El Señor de los Cielos.

De acuerdo con lo comentado por Coronel a través de los productores, Guzmán no estaba satisfecho con algunas de esas representaciones, en particular por la dificultad de los actores para reproducir su acento sinaloense.

Aunque Rafael Amaya es originario de Sonora, ha demostrado manejar el acento de Sinaloa durante su interpretación de Aurelio Casillas.

