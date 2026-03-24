‘Si tuviera 30’: coqueta y de regreso con Netflix; confirman a los actores para el remake

Si tuviera 30 estará de regreso con Netflix, pero no se trata de la versión de 2004, sino de un reboot con nuevos actores para interpretar los roles principales. Si eres de los que aún intenta recrear la coreografía de "Thriller" en las fiestas, esta noticia te va a encantar.

Netflix ha decidido que nunca es tarde para volver a tener trece, ni mucho menos para ser "treintañera, coqueta y próspera". El gigante del streaming ha confirmado oficialmente una nueva película de la icónica comedia Si tuviera 30 (13 Going on 30), ¡y ya está en marcha!

La nostalgia es el combustible favorito de la industria actual, pero Netflix no se está tomando este proyecto a la ligera. Tras el éxito de revivals y nuevas versiones de clásicos, la plataforma ha decidido apostar por el filme original y adaptarlo a una nueva generación.

Actores para Si tuviera 30 en Netflix Facebook Ciné Watch | IMDb

¿Quiénes serán los protagonistas del reboot de Si tuviera 30?

La mayor incógnita que rodeaba a esta producción era, sin duda, quiénes tendrían la valentía de calzarse los zapatos de Jennifer Garner y Mark Ruffalo. La química entre los protagonistas originales fue lo que convirtió a la película en un objeto de culto, y Netflix parece haber encontrado la fórmula perfecta con dos nombres que están incendiando las redes sociales.

La elegida para interpretar a la versión adulta de Jenna es Emily Bader. Si el nombre te suena, es porque recientemente protagonizó Gente que conocemos en vacaciones, otra apuesta romántica de la plataforma que fue un éxito rotundo.

Bader posee esa mezcla de inocencia infantil y carisma arrollador que requiere el personaje de Jenna.

Por otro lado, Logan Lerman se pondrá en los zapatos de Matty Flamhaff, el mejor amigo de la infancia y eterno enamorado. El actor, que se ganó el corazón de todos en Las ventajas de ser invisible y la saga de Percy Jackson, regresa al género del romance con un papel que parece hecho a su medida.

La elección ha sido calificada por los fans como un "acierto absoluto" en plataformas como X y TikTok.

Reboot de Si tuviera 30 IMDb

¿Estará Jennifer Garner de regreso?

Jennifer Garner sí estará presente en esta nueva versión de Si tuviera 30 en Netflix; sin embargo, no será en forma de cameo sino como productora ejecutiva del proyecto.

¿Qué se sabe sobre el reboot de Si tuviera 30 de Netflix?

La dirección estará a cargo de Brett Haley, un cineasta que se ha especializado en historias con un gran corazón y una estética muy cuidada, como All the Bright Places y la mencionada Gente que conocemos en vacaciones.

El libreto corre a cargo de Hannah Marks, quien tiene la tarea de actualizar los dilemas de Jenna. Aparentemente, el trabajo en la producción es reimaginar la cinta original y sí dar los momentos icónicos, pero con una narrativa distinta y adaptada al 2026.