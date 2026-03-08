Bad Bunny y Lisa de BLACKPINK coinciden en Tokio; captan a rapera 'perreando' en show

Bad Bunny y Lisa de BLACKPINK protagonizaron uno de los momentos más comentados del fin de semana luego de que ambos coincidieran en Tokio, Japón. El cantante puertorriqueño ofreció un concierto especial en la capital japonesa como parte de la serie Billions Club Live, organizada por Spotify. Durante el evento, la integrante del popular grupo de K-Pop fue captada entre el público disfrutando del show y bailando al ritmo de uno de los éxitos del artista.

La presencia de la rapera tailandesa no pasó desapercibida para los asistentes. Varios fans que estaban en el recinto grabaron el momento en que LISA se encontraba bailando mientras Bad Bunny interpretaba algunas de sus canciones más populares. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron sorprendidos al ver a la estrella del K-Pop disfrutando de música urbana latina.

AFP

LISA de BLACKPINK baila durante el concierto de Bad Bunny

El espectáculo se llevó a cabo el sábado 7 de marzo en el TIPSTAR DOME CHIBA, en Japón. Este concierto formó parte de una presentación especial dentro de la serie Billions Club Live, un formato que celebra a los artistas que han alcanzado miles de millones de reproducciones en la plataforma de streaming.

Entre el público que asistió al evento estaba LISA, integrante de BLACKPINK, quien fue captada mientras bailaba y disfrutaba de la canción “DÁKITI”. En los videos compartidos por algunos asistentes se observa a la artista perreando junto a una amiga, mientras otra persona graba el momento.

Captura de pantalla

Las imágenes no tardaron en volverse virales en redes sociales. Muchos seguidores destacaron lo inesperado que resultó ver a una de las figuras más importantes del K-Pop disfrutando de reguetón en vivo, lo que para muchos refleja el alcance internacional que ha logrado la música de Bad Bunny.

Captura de pantalla

La foto de LISA y Bad Bunny que circuló tras el concierto

Horas después de que los videos comenzaran a difundirse en internet, la misma plataforma de streaming que organizó el evento compartió una fotografía en la que aparecen juntos LISA y Bad Bunny.

La imagen llamó la atención de los fans de ambos artistas, ya que muestra el encuentro entre dos figuras que dominan escenas musicales distintas, pero que cuentan con gran popularidad a nivel mundial.

Instagram

La fotografía rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde seguidores de ambos artistas celebraron el momento.

¿Qué es el Billions Club Live y por qué Bad Bunny participó?

Billions Club Live es una serie de conciertos exclusivos creados para celebrar a los artistas cuyas canciones han superado las mil millones de reproducciones dentro de la plataforma. Estos eventos suelen reunir a fans y celebridades en presentaciones especiales donde se interpretan algunos de los temas más exitosos de cada artista.

AFP

A lo largo del tiempo, varias estrellas internacionales han participado en este tipo de conciertos. Entre los nombres que han formado parte de la serie se encuentran Miley Cyrus, The Weeknd y Ed Sheeran.

En esta ocasión, Bad Bunny fue el invitado principal del evento en Tokio. El artista puertorriqueño fue reconocido porque cerca de 30 canciones de su discografía han superado las mil millones de reproducciones en la plataforma, un logro que confirma el impacto global de su música.

Además, el llamado “Conejo Malo” se mantiene como uno de los artistas más escuchados del mundo dentro del servicio de streaming, ocupando actualmente el segundo lugar a nivel global.

PJG