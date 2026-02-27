BLACKPINK impacta al K-POP con "Deadline" y el explosivo video de "Go"

El fenómeno global del K-POP tiene nombre propio otra vez con BLACKPINK. Después de 3 años y 5 meses sin lanzar un proyecto grupal, el cuarteto surcoreano vuelve a dominar la conversación musical con su tercer miniálbum, "Deadline", un trabajo que no solo reafirma su poder, sino que deja claro que su mejor momento podría estar ocurriendo ahora mismo.

El lanzamiento fue una bomba digital. En cuestión de minutos, el video oficial de "Go", tema principal del álbum, escaló a la primera posición de tendencias en múltiples países, desatando una ola de reacciones y consolidando su reinado dentro de las girl bands del K-POP.

Un regreso que mezcla nostalgia y evolución

El regreso de BLACKPINK no es cualquier comeback. Desde el cierre de su anterior etapa grupal con BORN PINK, las integrantes decidieron explorar caminos en solitario. Cada una construyó una identidad propia.

Ese crecimiento individual fortaleció su marca personal, pero también sembró nostalgia entre los fans, quienes anhelaban verlas juntas nuevamente. “Deadline” cumple esa expectativa y la supera con una propuesta sonora ambiciosa.

BLACKPINK DEADLINE

"Deadline": el presente más brillante del grupo

El título del miniálbum no es casual. "Deadline" encapsula la idea de un momento irrepetible: el punto exacto donde pasado y presente se encuentran para consolidar el mejor capítulo de su carrera.

El EP reúne cinco canciones que cruzan géneros y estilos, demostrando que BLACKPINK no teme reinventarse. Desde la energía electrónica hasta sonidos retro y matices emotivos, el álbum sugiere una dirección clara con la evolución constante sin perder su esencia explosiva.

Uno de los datos que más llamó la atención es que todas las integrantes aparecen acreditadas como compositoras en “Go”, reflejando una mayor participación creativa.

BLACKPINK DEADLINE

“Go”: poder y un mensaje directo al mundo

Si algo caracteriza a BLACKPINK es su capacidad para convertir cada lanzamiento en un evento global. “Go” no es la excepción.

La canción combina una composición potente con una melodía adictiva que estalla en un coro memorable. El canto grupal transmite un mensaje de fuerza y solidaridad. El puente interpretado por Jennie y Rosé ha sido descrito por fans como “celestial”, mientras que la presencia vocal de Jisoo aporta elegancia y firmeza. Por su parte, Lisa y Jennie desatan un rap contundente que eleva la intensidad del tema.

Un video que desafía dimensiones

El video de “Go” lleva la narrativa a otro nivel. La producción muestra a las integrantes atravesando océanos embravecidos, tierras cubiertas de lava y paisajes espaciales que simbolizan un viaje hacia nuevas dimensiones.

La escala visual es abrumadora: escenarios monumentales, efectos especiales cinematográficos y una estética futurista que resalta la sensualidad y la fuerza del grupo. Cada escena refuerza la idea de que BLACKPINK no solo compite en la industria musical, sino también en el terreno de las superproducciones audiovisuales.

BLACKPINK DEADLINE

Más allá de “Go”: un miniálbum diverso

Además del tema principal, “Deadline” incluye el prelanzamiento “JUMP”, con una base EDM influenciada por el hardstyle; “Me and My”, que mezcla metales sofisticados con un ritmo hip-hop retro; “Champion”, un himno esperanzador; y “Fxxxboy”, de tono más emotivo.

Récords históricos en ventas

El impacto no se quedó en redes sociales. A pocas horas del estreno, BLACKPINK logró convertirse en el primer grupo femenino en la historia de Hanteo en tener múltiples álbumes que superan el millón de copias vendidas en su primer día, con “Deadline” sumándose a “BORN PINK” en esta hazaña.

BLACKPINK DEADLINE

Este logro consolida su posición como uno de los actos femeninos más influyentes del K-POP y confirma que, pese al tiempo enfocadas en proyectos individuales, su poder como grupo permanece intacto.

AAAT*