Jeffrey Epstein preparó varias sogas antes de suicidarse, según informe

Una nueva investigación ha revelado información inédita sobre los últimos días de Jeffrey Epstein antes de su muerte. De acuerdo con un amplio reportaje publicado por el New York Times, el financiero mostró diversas señales que apuntaban a pensamientos suicidas mientras permanecía bajo custodia federal.

El trabajo periodístico, elaborado a partir de entrevistas con más de 40 personas, entre ellas exreclusos, empleados penitenciarios y funcionarios federales, busca esclarecer algunas de las incógnitas que durante años han rodeado la muerte de Epstein en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

Departamento de Justicia de EU.

Señales previas dentro de la prisión:

Según el reporte, Epstein habría mostrado un interés recurrente en la fabricación de cuerdas durante su estancia en la cárcel. Uno de sus excompañeros de celda, Nicholas Tartaglione, relató que en una ocasión el empresario le preguntó directamente cómo se elaboraba.

El mismo testigo aseguró haber encontrado una oculta debajo del colchón de Epstein. Tras el fallecimiento del financiero, las autoridades también localizaron varias cuerdas adicionales dentro de la celda, de acuerdo con la investigación del diario estadounidense.

La lista de Jeffrey Epstein, revela los nombres de celebridades que fueron sus clientes o que simplemente visitaron su isla. Foto: Especial

Un incidente antes de su muerte:

La publicación también recupera el relato de un episodio ocurrido semanas antes del fallecimiento de Epstein. Tartaglione afirmó que una noche encontró al empresario inconsciente, suspendido por una soga que había atado a su cama.

Según su versión, tuvo que cortar la cuerda y practicar maniobras de reanimación para auxiliarlo. Aunque inicialmente Epstein sostuvo que había sido víctima de una agresión, posteriormente modificó su relato sobre lo sucedido.

Testimonios de otros reclusos:

Otro excompañero identificado como Efrain Reyes recordó que en una ocasión observó a Epstein manipulando un tendedero de ropa. Ante la situación, le habría advertido que no intentara quitarse la vida mientras compartían espacio en la prisión.

La investigación también señala que dejó diversos escritos que reflejaban un estado emocional complejo. Entre ellos destaca una nota en la que escribió una frase relacionada con la posibilidad de decidir cuándo despedirse de la vida.

El contexto de su fallecimiento:

Jeffrey Epstein fue encontrado sin vida el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano. Las autoridades determinaron que murió por ahorcamiento utilizando una soga de tela sujetada a la estructura de una litera.

Al momento de su muerte enfrentaba cargos federales relacionados con tráfico sexual y permanecía detenido a la espera del desarrollo de su proceso judicial.

De acuerdo con el reportaje del New York Times, Epstein habría expresado a algunos de sus compañeros de prisión que era consciente de que probablemente nunca volvería a recuperar su libertad, además de manifestar que las condiciones de encarcelamiento resultaban insoportables para él.

A más de seis años de su fallecimiento, el caso continúa generando interés público y teorías en torno a las circunstancias de su muerte.

Más allá de las investigaciones judiciales, el nombre de Jeffrey Epstein cobró relevancia internacional debido a los vínculos sociales que mantuvo durante años con diversas personalidades del ámbito político, empresarial y del entretenimiento.

Las figuras públicas que quedaron vinculadas al caso:

Entre los nombres que han aparecido en registros de vuelos, fotografías, eventos sociales o documentos relacionados con el caso figuran Donald Trump, Bill Clinton, el príncipe Andrew, Bill Gates, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Kevin Spacey, Chris Tucker, Alan Dershowitz y Ghislaine Maxwell. No obstante, la aparición de estas figuras en registros o testimonios no implica necesariamente una participación en actividades ilícitas, ya que la mayoría de ellas nunca enfrentó acusaciones relacionadas con los delitos por los que Epstein fue investigado.