Frentes Políticos / 16 de junio de 2026

1. Relevo. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, movió una pieza con historia propia al incorporar a Laura Itzel Castillo a la Secretaría de las Mujeres. El ajuste llena el espacio que dejó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pero el movimiento trasciende el trámite administrativo. La arquitecta llega con trayectoria, oficio legislativo y décadas de militancia. Su designación busca fortalecer una dependencia estratégica, aunque en Morena ningún ascenso ocurre en el vacío. Cambian los cargos. Se reacomodan las corrientes. Las fichas no se mueven sólo por protocolo. Al fin, alguien a la altura del cargo.

2. Plantón. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, cerró la puerta a nuevas mesas en la capital y trasladó la conversación con la CNTE a los estados. Busca bajar temperatura, aunque el magisterio avisó que seguirá en las calles. Mientras la coordinación federal sostiene que las propuestas están sobre la mesa, los bloqueos mantienen presión sobre movilidad, comercio y agenda pública. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, queda como enlace para contener daños y escuchar reclamos. El conflicto no se mueve del Zócalo; sólo cambia de ventanilla. El forcejeó, a pesar de los pronósticos, sigue en pleno torneo. ¿Hasta cuándo?

3. Oh là là. Guadalupe Lucero Bárcenas, alcaldesa de Acatlán de Osorio, Puebla, enfrenta una rebelión que ya no viene desde la plaza pública y el pueblo sabio, sino desde su propia mesa de gobierno. Ocho regidores presionan ante el Congreso de Puebla una ruta de salida mientras crecen los reclamos por nómina, altos salarios y cuentas bajo llave. En las calles, la protesta tomó forma de bloqueo, con empujones y desgaste acumulado. La detención de Marlene Paz Rodríguez, activista local, añadió combustible a un conflicto que avanza más rápido que las explicaciones oficiales. Señalada por sus gustos parisinos, la alcaldesa enloda a Morena.

4. Tránsito. Sin anuncio formal, nos comparten una versión sobre Esteban Moctezuma, exembajador de México en Estados Unidos, que volvió a circular entre oficinas donde las mudanzas suelen conocerse antes que los decretos. Mientras Roberto Lazzeri, relevo designado para Washington, agenda reuniones luego de la transición, el nombre de Moctezuma, experimentado político y diplomático, aparece ligado a Bruselas y deberá esperar la ratificación del Senado. Rogelio Granguillhome, embajador de México ante Bélgica y la Unión Europea en 2026, sigue en funciones. El gobierno de México posiciona una pieza clave. Y eso ya dice mucho.

5. Escoba. Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, salió a recorrer las calles que durante semanas fueron territorio de lonas, campamentos y reclamos de la CNTE. La escena buscó transmitir normalidad, con funcionarios, comerciantes y cuadrillas retirando rastros de una protesta que golpeó la actividad económica del Centro Histórico. Ángel Musi, presidente del Consejo de Asociaciones de Comerciantes Establecidos y Vecinos del Centro Histórico, celebró la coordinación institucional, mientras César Cravioto, secretario de Gobierno, acompañó la operación. La basura se barre en horas. El desgaste ocasionado por la CNTE tardará más.