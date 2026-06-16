Memes y quejas hunden el tráiler de Shrek 5: Fans denuncian animación con IA y nueva voz

El estreno del primer avance de Shrek 5 detonó una avalancha de memes y críticas en las plataformas digitales. Miles de internautas reprobaron el estilo visual de la cinta y señalaron un evidente uso de Inteligencia Artificial (IA) en la animación. La polémica creció con la notable ausencia de Alfonso Obregón como la voz principal del ogro para Latinoamérica.

El regreso de los personajes clásicos dividió por completo a los seguidores de la franquicia de DreamWorks Animation. La reacción inicial del público atacó directamente el apartado gráfico del adelanto y la nueva fecha de lanzamiento. El estudio programó la llegada del filme a las salas de cine para el 30 de junio de 2027.

Familia de Burro en Shrek 5. Foto: Dreamworks

Este movimiento en el calendario ocurrió por el reacomodo del estreno de Avengers: Doomsday hacia la temporada navideña. La decisión obligó a Universal Pictures a buscar una ventana distinta para la quinta entrega animada. La cinta llegará 26 años después del debut original en 2001, una producción que recaudó más de 1,600 millones de dólares en la taquilla mundial.

Quejas por supuesta IA y escenas polémicas

El primer vistazo mostró la clásica apertura con un libro de cuentos, rindiendo tributo a la obra original de William Steig. Los protagonistas regresaron al reino de Muy Muy Lejano, donde interactuaron con nuevos aliados y parodias. El video exhibió a un muñeco de nieve similar a Olaf de Frozen, pero con un diseño visual inquietante y extraño.

Los memes le llovieron al tráiler de Shrek 5. Foto: Redes Sociales

Otra secuencia que incomodó a los espectadores presentó a la clásica galleta de jengibre ejecutando un baile de twerking. El personaje mostró sus glúteos frente a la pantalla en una clara referencia a las tendencias virales de la actualidad. Estas imágenes provocaron el rechazo inmediato de múltiples usuarios en plataformas como X y TikTok.

Comparan a Wendy Guevara con la animaciónde Shrek. Foto: Redes Sociales

Las redes sociales se llenaron de quejas sobre el estilo visual y la nula innovación en la trama del proyecto. Los fans afirmaron que los personajes clásicos sufrieron cambios físicos notorios, artificiales y sin vida. Muchos aseguraron que el trabajo de renderizado provino de una Inteligencia Artificial, popularizando la frase “Está horrible todo” entre los miles de comentarios.

El Shrek buchón también fue mencionado en los memes. Foto: Redes Sociales

Caos en el doblaje latino y nuevos rostros

La controversia aumentó de nivel al escuchar el doblaje latino del primer avance promocional. La voz de Shrek sonó totalmente distinta, confirmando la falta del actor Alfonso Obregón en esta etapa inicial de promoción. El actor mexicano declaró meses atrás que exigía reconocimiento en los créditos, dirección del doblaje y una mejor compensación económica.

El público identificó rápidamente el regreso de Eugenio Derbez como la voz de Burro y de Dulce Guerrero como Fiona. La omisión de Obregón generó campañas masivas de exigencia y múltiples rumores sobre un redoblaje definitivo para la región. Hasta este momento, Universal Pictures guardó absoluto silencio sobre la participación final del histrión en el corte definitivo.

Escena polémica de la galleta de gengibre. Foto: Dreamworks

El tráiler también reveló a la familia completa del ogro con sus hijos ya adolescentes: Felicia, Fergus y Farkle. Zendaya prestó su voz a Felicia, mientras que Marcello Hernández y Skylar Gisondo interpretaron a los varones. Para la versión original en inglés, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retomaron sus papeles principales.

Walt Dohrn y Conrad Vernon dirigieron esta nueva aventura tras su paso por las entregas anteriores de la saga. En paralelo a este proyecto, el comediante Eddie Murphy confirmó la preproducción de una película en solitario de Burro. Este anuncio disparó las expectativas sobre el futuro del universo animado.

El legado de Shrek abarca un total de seis películas, divididas en cuatro cintas principales y dos exitosos spin-offs de El Gato con Botas. Esta extensa trayectoria consolidó una enorme base de fanáticos en México y el resto de la región. La audiencia latina exigió un respeto total a los elementos fundacionales, considerando el doblaje latinoamericano como la clave del éxito.