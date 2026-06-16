Peeves sí saldrá en ‘Harry Potter’: Peter Serafinowicz interpretará al poltergeist

Se reveló el actor que interpretará a Peeves en la serie de Harry Potter de HBO, un comediante que espera estar a la altura del icónico personaje de los libros y que, por desgracia, nunca salió en las películas del niño mago.

Con el reinicio en formato serie, el universo de la magia y la hechicería se prepara para saldar una deuda histórica con sus seguidores más fieles. Es así que HBO confirmó la aparición de una de las figuras más caóticas, escandalosas e irreverentes del colegio Hogwarts: el poltergeist Peeves.

Durante años, quienes devoraron las novelas originales sufrieron el trago amargo de ver cómo las adaptaciones fílmicas omitieron por completo los chistes pesados de este molesto espectro flotante.

Y aunque hubo escenas cortadas con él, la realidad es que es hasta este proyecto de serie que se espera poder ver diversos elementos que se omitieron por primera vez.

Peter Serafinowicz será Peeves en Harry Potter Wizarding World

¿Quién será el actor que interprete a Peeves en la serie de Harry Potter?

Peter Serafinowicz fue confirmado por HBO y las redes de la saga como el actor que interpretará a Peeves el poltergeist en Harry Potter y la piedra filosofal, la primera temporada de la serie de Harry Potter.

El actor británico cuenta con una trayectoria de más de tres décadas, caracterizándose por su habilidad para transformar su voz y una fisicalidad idónea para la comedia física o el absurdo, dos elementos vitales para proyectar el espíritu de Peeves.

Muchos cinéfilos lo recordarán por haber sido el encargado de prestar su imponente voz a Darth Maul en la trilogía de precuelas de Star Wars, específicamente en Episodio I: La amenaza fantasma.

Asimismo, ha dejado su huella en el cine de superhéroes de Marvel interpretando al oficial Denarian Saal en Guardianes de la Galaxia y derrochó elegancia cómica como el Sommelier de armas en la cinta de acción John Wick: Pacto de sangre.

Aún no se sabe cómo será su actuación, si requerirá efectos CGI o será una interpretación 100% física; sin embargo, el comediante tiene una amplia experiencia en ambos aspectos.

Peeves en Harry Potter y la piedra filosofal Harry Potter

¿Quién es Peeves en Harry Potter?

Peeves es parte de los fantasmas en Hogwarts; sin embargo, es un poltergeist, un espíritu del caos nacido directamente de la acumulación de energía mágica, rebeldía y travesuras de los cientos de estudiantes adolescentes que han pasado por el castillo a lo largo de los siglos.

En los libros, Peeves es descrito como un ser pequeño, con una amplia boca, ojos oscuros y maliciosos, que viste ropas de colores estridentes y un sombrero de cascabeles. No obedece a los prefectos ni a los profesores, siente un desprecio descomunal por el conserje Argus Filch y sus únicos frenos conductuales son el Director Albus Dumbledore y el terrorífico Barón Sanguinario, el fantasma de Slytherin.

Su pasatiempo favorito consiste en atormentar a los alumnos de primer año, esconderse dentro de las armaduras para cantar canciones obscenas o arrojar globos llenos de agua a quienes caminan desprevenidos por los corredores.

Tuvo un papel clave en el libro Harry Potter y la Orden del Fénix: durante semanas, lideró una guerra contra Dolores Umbridge en Hogwarts. En el asedio final de los Mortífagos contra el castillo en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Peeves se une activamente a la defensa del colegio.

Utilizando su nulo sentido del peligro y su amor por la destrucción, vuela sobre las cabezas de los invasores arrojándoles vainas de plantas mágicas sumamente peligrosas y tubos de ensayo con sustancias químicas nocivas para entorpecer el avance de las fuerzas oscuras de Lord Voldemort.

Peter Serafinowicz será Peeves en Harry Potter Wizarding World

¿Peeves apareció en las películas de Harry Potter?

Aunque el director Chris Columbus llegó a filmar secuencias completas con el fallecido comediante Rik Mayall para Harry Potter y la piedra filosofal, la duración de la cinta obligó a pasar la tijera y dejar a Peeves fuera de la película.

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter en HBO?

La primera temporada de la serie tiene programado su estreno oficial a nivel internacional para el 25 de diciembre de 2026.