Modelo alemana mencionada en los archivos Epstein está desaparecida desde 2015

Una modelo alemana desaparecida desde hace 11 años es mencionada en los archivos sobre el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó el miércoles el semanario alemán Der Spiegel.

La mujer, identificada únicamente como "Michele", se marchó de su casa en septiembre de 2015, cuando tenía 22 años, y desde entonces no se sabe nada de ella, lo que llevó a su familia a temer lo peor.

Según Der Spiegel y la cadena pública ZDF, llevaba tiempo en contacto con un reclutador de modelos sueco llamado Daniel Siad.

Siad está siendo investigado actualmente en Francia, acusado de ayudar a Epstein a traficar con mujeres y abusar de ellas, algo que él niega.

Epstein falleció bajo custodia en 2019 mientras esperaba un juicio por cargos de tráfico sexual de menores.

Der Spiegel indicó que el nombre de Siad aparece con frecuencia en los archivos sobre el caso, en correos electrónicos en los que enviaba a Epstein fotos de mujeres y sus medidas corporales, alabando su belleza.

Der Spiegel también afirmó que Siad envió fotos de Michele a Epstein en febrero de 2014, sugiriéndole que le comprara un billete de avión y asegurándole: "Te va a encantar".

Contactadas por la revista, dos antiguas asistentes de Jeffrey Epstein afirman que nunca vieron a Michele.

Der Spiegel y ZDF intentaron hablar con Siad, pero ni él ni su abogado respondieron a las numerosas solicitudes.

La madre de la modelo, citada en el artículo, afirmó temer lo peor por su hija desaparecida.

"Creo que ya no está viva", aseguró. "Que le hicieron algo".

Misterio revive caso olvidado

Tras la difusión de nuevos documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las autoridades alemanas indicaron que analizarán si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal por un posible delito, algo que no ocurrió inicialmente debido a la ausencia de indicios de crimen.

El caso también vuelve a poner el foco sobre la utilización de la industria del modelaje como mecanismo de captación dentro de la red de Jeffrey Epstein. Investigaciones periodísticas en Europa han documentado que reclutadores vinculados al financiero contactaban a jóvenes aspirantes a modelos mediante promesas de trabajo y oportunidades internacionales.

Los documentos desclasificados muestran que Daniel Siad mantuvo durante años comunicaciones frecuentes con Epstein, enviándole fotografías y perfiles de mujeres jóvenes de distintos países.

La publicación de los llamados “archivos Epstein” ha generado nuevas investigaciones y revelaciones en varios países desde finales de 2025.

Los documentos han permitido reconstruir parte de la red internacional que operó alrededor del delincuente sexual estadounidense, incluyendo intermediarios, agentes de modelos y presuntos reclutadores.

Aunque la presencia de una persona en estos archivos no implica que haya sido víctima o que se haya reunido con Epstein, los registros han aportado nuevas pistas sobre posibles casos aún sin resolver y sobre el alcance global de la estructura que facilitó la captación de mujeres durante más de una década.