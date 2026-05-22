¿Qué ocultaba su amistad? La inquietante conexión de Naomi Campbell con Epstein

Durante años, Naomi Campbell fue sinónimo de glamour, pasarelas y exclusividad. Pero el resurgimiento mediático del caso de Jeffrey Epstein volvió a colocar su nombre bajo los reflectores por una razón completamente distinta: la estrecha y prolongada relación que mantuvo con el financiero durante más de una década.

¿Cómo comenzó la relación entre Naomi Campbell y Jeffrey Epstein?

Aunque Campbell nunca ha sido acusada de ningún delito, los documentos relacionados con Epstein revelan un vínculo cercano entre ambos, incluso después de que el magnate fuera condenado en 2008 por solicitar prostitución de una menor.

La modelo aparecía frecuentemente en el círculo del financista. IG naomi / Grosby

La conexión entre Naomi y Epstein habría comenzado alrededor de 2001, cuando ambos coincidieron dentro del universo de fiestas privadas, empresarios multimillonarios y celebridades internacionales.

Desde entonces, el financiero empezó a aparecer de manera recurrente en el entorno de la modelo, especialmente en reuniones sociales, eventos de moda y celebraciones privadas organizadas alrededor del jet set internacional. Diversos registros muestran que Epstein era invitado —directa o indirectamente— a fiestas relacionadas con la modelo.

La relación parecía moverse dentro de una dinámica de élite donde convivían empresarios, figuras de la moda, magnates y celebridades acostumbradas a un estilo de vida marcado por vuelos privados, hoteles de lujo y acceso exclusivo.

Su vínculo habría continuado después de la condena de Epstein en 2008. IG naomi

¿Qué tipo de relación hubo entre Naomi Campbell y Jeffrey Epstein?

De acuerdo con distintos reportes periodísticos, Naomi también habría recurrido en varias ocasiones a los servicios logísticos de Epstein, particularmente relacionados con viajes en su jet privado.

Ese tipo de confianza alimentó con el tiempo la percepción de que el financiero formaba parte estable del círculo social de la modelo y no simplemente de un contacto ocasional.

Epstein utilizaba famosas para reforzar su imagen de poder. IG naomi / Grosby

Según diversos documentos revisados por medios estadounidenses, la relación continuó incluso después de que Epstein enfrentara consecuencias legales públicas en Florida. Esa permanencia dentro de su entorno social es justamente uno de los aspectos que más debate ha generado alrededor de figuras famosas vinculadas al empresario.

En el caso de Naomi Campbell, la situación resulta todavía más compleja por el peso simbólico que siempre tuvo dentro de la industria de la moda. Durante décadas, la modelo fue considerada una figura casi intocable: una supermodelo legendaria, pionera y una de las mujeres más influyentes de las pasarelas internacionales.

Naomi Campbell nunca ha sido acusada de ningún delito. IG naomi

Su presencia junto a Epstein no pasaba desapercibida. Según algunos testimonios recogidos a lo largo de los años, el magnate utilizaba precisamente ese tipo de conexiones para reforzar su imagen de poder y sofisticación frente a jóvenes aspirantes a modelos o mujeres interesadas en ingresar al mundo del espectáculo y la moda.

¿Por qué Naomi Campbell aparece en los archivos de Epstein?

Naomi funcionaba como una figura aspiracional dentro del universo social que Epstein construía cuidadosamente alrededor de sí mismo. Ver a una celebridad de su nivel compartiendo espacios con él ayudaba a normalizar su presencia y fortalecer la percepción de que pertenecía a los círculos más exclusivos del planeta.

Aun así, el equipo legal de la modelo ha insistido reiteradamente en que Campbell desconocía cualquier conducta criminal relacionada con Epstein. Su abogado, Martin Singer, ha asegurado que la supermodelo solo tuvo conocimiento de las acusaciones más graves cuando el financiero fue arrestado nuevamente en 2019.

La supermodelo ha insistido en que desconocía las conductas criminales de Epstein. IG naomi / Grosby

Además, la defensa sostiene que Naomi nunca presenció situaciones inapropiadas y que, de haber sabido algo, habría actuado inmediatamente para ayudar a las víctimas.

Sin embargo, el debate alrededor de estas amistades incómodas ha crecido con fuerza en Hollywood y en la industria de la moda. Más allá de responsabilidades legales, el caso Epstein abrió una conversación sobre cómo operaban ciertas dinámicas de poder dentro de los círculos de celebridades y multimillonarios durante las décadas de los noventa y los 2000.

La figura de Naomi Campbell encaja especialmente en esa narrativa porque siempre representó el acceso máximo al lujo, al prestigio y a la influencia global. Su relación con Epstein parece haberse desarrollado justamente dentro de ese ecosistema donde las conexiones sociales, los favores y la exclusividad eran parte cotidiana de la vida de las grandes figuras internacionales.

Hoy, años después de la muerte de Epstein y con millones de documentos circulando públicamente, la pregunta ya no gira únicamente en torno a qué sabían quienes convivieron con él, sino también a cómo funcionaban esas amistades construidas dentro de los círculos más privilegiados del mundo.