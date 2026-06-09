¡Prepara los prohibidos! Jay Park llega por primera vez a la CDMX con su tour

¡Jay Park dará un concierto en CDMX este 2026! Te contamos fechas, boletos y cuándo es la preventa para que no te pierdas al rapero y estrella de la segunda generación del Kpop.

Jay Park es un referente de la música urbana, el R&B y el hip-hop coreano; los Jwalkerz (nombre de su fandom) mexicanos llevan años esperándolo en nuestro país, pero lo que parecía un sueño lejano, se hará realidad durante el mes de septiembre.

Esta visita marca un hito en la agenda del cantante de 39 años, quien visitará por primera vez Latinoamérica con un tour en solitario. Además, el rapero, productor, bailarín y empresario no llegará solo a tierras aztecas, ya que viene acompañado de sus rookies: un grupo de chicos que su agencia debutó recientemente.

Jay Park concierto en CDMX Jay Park

¿Cuándo es el concierto de Jay Park en México?

Bajo el marco conceptual de su gira internacional, denominada "Serenades & Body Rolls" World Tour 2026, Jay Park dará dos conciertos en la CDMX los próximos 5 y 6 de septiembre de 2026.

Esta segunda parte de la gira lo llevará a visitar Brasil (la única otra ciudad de Latinoamérica contemplada); así como diversas ciudades en Estados Unidos, Europa y Reino Unido.

Una de las sorpresas más comentadas de este tour es que no se tratará de una presentación solista convencional. Jay Park compartirá el protagonismo del escenario con LNGSHOT, el primer boy group de la compañía del rapero.

Esta sinergia promete una experiencia de concierto híbrida que pondrá a bailar y cantar a todos los asistentes desde el primer minuto del show.

¿Dónde será el concierto de Jay Park en CDMX?

El intérprete de “Mommae” hará su concierto en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala 160, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Jay Park Jay Park

Jay Park en México: precio de boletos y fecha de preventa

Preventa para fans:

Miércoles 10 de junio de 2026 - 10:00 AM.

Esta es la primera ventana de oportunidad exclusiva para los Jwalkerz registrados en el club de fans oficial del artista. Este registro está cerrado actualmente, debiste hacerlo hace meses; en caso de tenerlo, recibirás un código de lealtad para la compra de boletos.

Venta general:

Viernes 12 de junio de 2026 - 10:00 AM.

Venta para todo el público, podrás adquirir entradas con cualquier tarjeta bancaria (crédito o débito) o directamente en las taquillas físicas del Auditorio BB sin cargos por servicio adicionales.

LNGSHOT LNGSHOT

¿Cuáles son los paquetes VIP y qué incluyen?

VIP 1 PHOTO OPPORTUNITY

Entrada general en pista o asiento reservado en las mejores ubicaciones disponibles

Acceso anticipado al recinto

Prueba de sonido previa

Foto grupal VIP con Jay Park y LNGSHOT (5 fans por foto)

Sesión de despedida con Jay Park y LNGSHOT

VIP 2 BYE SESSION

Entrada general en pista o boleto reservado en las mejores ubicaciones disponibles después de VIP 1

Acceso anticipado al recinto

Prueba de sonido previa

Sesión de despedida con Jay Park y LNGSHOT

¿Cuál es el rango de precio de boletos?

No se ha publicado el rango de precio de boletos para el concierto de Jay Park, pero se estima que los boletos VIPs alcancen un precio mayor a los 5 mil pesos mexicanos.