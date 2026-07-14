Danielle Clyde queda en shock tras captar un "fantasma" en su casa | VIDEO

Danielle Clyde sorprendió a sus seguidores de TikTok al compartir una historia que, según ella, continúa sin tener una respuesta clara. La creadora de contenido aseguró que desde niña ha vivido situaciones relacionadas con fenómenos paranormales, pero hubo una en particular que quedó registrada en video y que todavía la deja con dudas.

La influencer explicó que el hecho ocurrió en 2018, cuando acababa de independizarse y vivía sola por primera vez. Mientras grababa unas historias para contarles a sus seguidores algo que le había sucedido, jamás imaginó que la atención terminaría enfocándose en lo que aparecía detrás de ella.

De acuerdo con su relato, en ese momento no notó nada fuera de lo común. Fue hasta después de publicar las historias cuando comenzaron a llegar mensajes de personas que aseguraban haber visto una figura pasar a sus espaldas.

¿Quién pasó atrás de ti?, fue una de las preguntas que más recibió, según recordó.

Intrigada, decidió revisar nuevamente el video y confesó que la impresión fue inmediata. Incluso reconoció que el momento le provocó mucho miedo al darse cuenta de que, supuestamente, alguien aparecía en la grabación.

La influencer asegura que vivía completamente sola

Uno de los detalles que Danielle Clyde destacó en su historia es que, en aquel entonces, no compartía el departamento con nadie.

Por esa razón, descartó que se tratara de algún familiar, amigo o compañero de casa que hubiera cruzado por accidente frente a la cámara.

Antes de que los usuarios comenzaran a plantear distintas teorías, la influencer aclaró que no había otra persona dentro del inmueble.

Esa es justamente la parte que no logro explicar, comentó al recordar el episodio.

A pesar del paso de los años, asegura que sigue sin encontrar una respuesta convincente sobre qué fue lo que realmente apareció en el video.

Otro extraño episodio ocurrió frente a su departamento

La historia del supuesto "fantasma" no ha sido la única experiencia fuera de lo común que Danielle Clyde ha compartido con sus seguidores.

En otro video publicado en TikTok recordó un momento que también la dejó desconcertada cuando llegó a su domicilio.

Según explicó, encontró unos globos colocados afuera de la puerta de su departamento. Lo extraño, dijo, era que nadie le había avisado sobre algún regalo o sorpresa.

Preocupada por la situación, decidió escribir en el chat de vecinos para preguntar si alguien sabía de dónde habían salido los globos y, al mismo tiempo, expresar su inquietud por la seguridad del edificio.

Durante la grabación repitió varias veces que le parecía extraño que un globo hubiera aparecido justo en la entrada de su vivienda, insistiendo en que no encontraba una explicación para lo sucedido.

Aunque algunos usuarios relacionaron ambos episodios con hechos paranormales, otros consideraron que podían existir razones completamente normales detrás de lo ocurrido.

El video divide opiniones en redes sociales

Como suele ocurrir con este tipo de contenido, las reacciones no tardaron en aparecer.

Mientras algunos internautas aseguraron que la figura captada en el video podría tratarse de una presencia paranormal, otros opinaron que probablemente se trató de un efecto visual, una sombra o incluso un error de la cámara.

También hubo quienes señalaron que la memoria puede modificar la percepción de un hecho ocurrido hace varios años, especialmente cuando el material comienza a viralizarse y miles de personas intentan encontrar explicaciones.

Hasta el momento, Danielle Clyde mantiene la misma postura: no afirma con certeza que haya sido un fantasma, pero reconoce que nunca encontró una explicación que la convenciera.

¿Quién es Danielle Clyde?

Daniela Anita Fernández Clyde, conocida en redes sociales como Danielle Clyde, es una influencer, conductora y creadora de contenido mexicana.

Muchos la recuerdan por su participación en Big Brother México en 2015, donde logró convertirse en una de las concursantes más populares de la temporada y terminó obteniendo el tercer lugar.

Tras su paso por el reality, construyó una comunidad en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde comparte contenido relacionado con moda, viajes y maternidad.

Danielle Clyde Mezcalent

Con el paso del tiempo, las historias sobre experiencias paranormales se convirtieron en uno de los temas que más interés despiertan entre sus seguidores, quienes suelen pedirle que cuente nuevos relatos cada vez que publica un video sobre el tema.

Además de su carrera como creadora digital, estudió Arquitectura y Urbanismo y también ha desarrollado proyectos relacionados con el diseño. En el ámbito personal, está casada con el creador de contenido Daniel Bautista, hermano del cantante Mario Bautista, con quien tiene dos hijos.