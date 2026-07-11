Lo que comenzó como una ocurrencia de los usuarios en redes sociales terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados alrededor del Mundial 2026. Los nombres de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y Jude Bellingham, figura de la selección de Inglaterra, comenzaron a aparecer juntos en miles de publicaciones, videos y comentarios que imaginaban una historia de amor entre ambos.

El fenómeno tomó fuerza después del partido del pasado 5 de julio, cuando Inglaterra venció a México con una destacada actuación de Bellingham, resultado que significó la eliminación del equipo mexicano. A partir de ese momento, las plataformas digitales se llenaron de montajes, fotografías editadas y mensajes en los que los seguidores comenzaron a "shippear" a la reina de belleza con el futbolista.

Fátima Bosch rompe el silencio sobre los rumores

Durante un encuentro con medios de comunicación, Fátima Bosch fue cuestionada por primera vez sobre este tema que ha generado miles de reacciones en internet.

Lejos de mostrarse incómoda, la originaria de Teapa, Tabasco, respondió con naturalidad y hasta tomó con humor lo que ha visto en redes sociales.

La Miss Universo reconoció que ha encontrado muchas publicaciones donde la relacionan sentimentalmente con el mediocampista inglés y confesó que le han llamado la atención los comentarios de los usuarios.

Fíjate que he visto un montón en Instagram que me han shippeado con él; digo, juega súper bien fútbol, pero lo tendría que conocer porque lo más importante, esté guapo o no, es que sea buena persona, comentó.

Su respuesta no confirmó ningún interés amoroso, pero tampoco se molestó por las bromas que circulan en internet. Al contrario, dejó claro que, antes de pensar en cualquier posibilidad, lo primero sería conocer realmente a la persona.

Las redes no dejaron pasar la respuesta de la Miss Universo

Las declaraciones de Fátima Bosch hicieron que el tema volviera a viralizarse. En cuestión de horas, usuarios compartieron nuevamente videos editados de la pareja ficticia y comenzaron a interpretar sus palabras de distintas maneras.

Algunos aseguraron que la modelo no cerró completamente la puerta a la posibilidad de conocer al futbolista, mientras que otros simplemente siguieron alimentando la conversación con memes.

Entre los comentarios que más llamaron la atención aparecieron mensajes como:

"Hay que conocerlo, decía... la amo".

"¿Te imaginas a Bellingham comiendo butifarras en la Feria Tabasco?"

"Es la primera vez que no dice que no de inmediato."

También volvieron a circular videos donde supuestamente Jude Bellingham le envía un saludo a Fátima Bosch. Sin embargo, ese material ha sido señalado como falso y corresponde a ediciones hechas por usuarios en redes sociales.

Fátima Bosch IG

Jude Bellingham tiene pareja

Mientras el "shippeo" sigue creciendo entre algunos seguidores, otros usuarios recordaron que Jude Bellingham mantiene una relación sentimental con la modelo e influencer estadounidense Ashlyn Castro.

Por esa razón, varios internautas pidieron no llevar demasiado lejos las especulaciones y tomar el tema únicamente como una tendencia nacida del entusiasmo de los aficionados durante la Copa del Mundo.

Hasta ahora, el futbolista inglés no ha reaccionado a los videos o publicaciones que lo vinculan con la mexicana.

Bellingham REUTERS

El pasado sentimental de Fátima Bosch con Kevin Álvarez

Aunque ahora su nombre aparece relacionado con Jude Bellingham, esta no es la primera vez que la vida sentimental de Fátima Bosch genera conversación.

En 2023 sostuvo una relación con el futbolista mexicano Kevin Álvarez, cuando él recién se incorporaba al Club América y ella continuaba con sus estudios de Diseño de Modas.

Durante varios meses ambos mantuvieron un perfil discreto, pero el romance terminó haciéndose público en una transmisión del podcast La Trisecta. Ahí, compañeros de Kevin Álvarez hablaron del tema y el jugador terminó reconociendo que habían salido.