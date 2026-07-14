¿Quién es Florence Pernet? La fotógrafa que inspiró a Michael Olise en su paso por el Mundial

En un torneo donde las imágenes más memorables suelen capturarse desde la primera fila de los estadios, Florence Pernet logró convertirse en una de las fotógrafas más comentadas del Mundial 2026 sin necesidad de pisar una cancha.

La francesa llamó la atención por retratar los partidos desde la pantalla de su televisión, una propuesta artística que transformó una aparente desventaja en un estilo visual que rápidamente se volvió viral.

Su trabajo cobró todavía más notoriedad cuando Michael Olise, figura de la selección de Francia, eliminó por completo el contenido de su cuenta de Instagram para publicar únicamente fotografías con esa misma estética, lo que despertó la curiosidad de millones de aficionados.

¿Quién es Florence Pernet? IG

¿Quién es Florence Pernet, la fotógrafa que inspiró a Michael Olise?

Florence Pernet es una fotógrafa francesa especializada en deportes y fotografía editorial desde antes de convertirse en una de las profesionales más comentadas del Mundial 2026.

Su trabajo ha aparecido en campañas para marcas como Nike, Adidas y Lacoste, además de coberturas de eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su trabajo combina el fotoperiodismo, la fotografía editorial y la experimentación visual para retratar aquello que suele pasar desapercibido ante el lente convencional.

¿Quién es Florence Pernet? IG

¿Por qué Florence Pernet toma fotos del Mundial tomadas desde una televisión?

La curiosa estética de las publicaciones de Florence Pernet apareció desde los primeros días del Mundial 2026, cuando comenzó a compartir fotografías capturadas directamente desde la pantalla de su televisor.

La propuesta llamó la atención porque convirtió una limitación —seguir el torneo desde casa— en un proyecto artístico con una estética retro, marcada por reflejos, líneas de la pantalla y los colores característicos de una transmisión televisiva.

¿Quién es Florence Pernet? IG

La fotógrafa explicó en sus redes sociales que no contaba con acreditación para cubrir el torneo desde los estadios, pero sí con una cámara y una idea diferente para contar el Mundial. Su propuesta comenzó a viralizarse entre aficionados y fotógrafos deportivos.

No tengo acreditación, pero sí tengo mi televisor y mi propia visión.

Todo el mérito es de los equipos de transmisión y los directores detrás de la cobertura en vivo. Sin ellos, ninguna de estas imágenes sería posible.

Inspiración: @matthewjohnson

Michael Olise adoptó la estética de Florence Pernet en Instagram

Después de eliminar todo el contenido de su cuenta de Instagram, Michael Olise comenzó a compartir imágenes con baja resolución, reflejos y el efecto característico de una fotografía tomada desde la pantalla de un televisor.

En un primer momento, en redes sociales comenzó a circular la versión de que Florence Pernet era la fotógrafa oficial del futbolista, por lo que Olise solo publicaba imágenes realizadas bajo ese concepto visual.

Sin embargo, la propia fotógrafa desmintió esa información. Florence Pernet aclaró que nunca afirmó ser la fotógrafa personal de Michael Olise y aseguró que muchas versiones difundidas en redes sociales contenían datos incorrectos.

No soy la fotógrafa de Olise. He visto mucha información falsa e historias inventadas en Twitter y ahora también en Instagram.

La fotógrafa también agradeció el apoyo que recibió su trabajo y aprovechó para reconocer la labor del verdadero fotógrafo del futbolista francés.

Gracias por todo el apoyo, pero no soy la fotógrafa de Olise. Su fotógrafo es Lukas Korschan.

¿Quién es Florence Pernet? IG

Además, Michael Olise ha dado crédito a Lukas Korschan en cada una de las fotografías publicadas en su cuenta oficial de Instagram, lo que respalda la versión compartida por Florence Pernet.

La propuesta visual de Florence Pernet demostró que la creatividad puede abrir nuevas formas de contar un evento deportivo de alcance mundial.

Sus imágenes, tomadas desde la pantalla de un televisor, no solo llamaron la atención de miles de aficionados, sino que también influyeron en la estética que Michael Olise adoptó durante el Mundial 2026.

Más allá de los rumores que circularon en redes sociales, su trabajo logró posicionarse como una de las expresiones fotográficas más comentadas del torneo.