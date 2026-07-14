Emiliano Aguilar se rapa tras pelea que exhibió su calvicie y Gala Montes le deja inesperado mensaje

Emiliano Aguilar decidió raparse luego de la pelea en el BelicoFest 2026 que exhibió su calvicie y, por lo cual, recibió severas críticas.

Fue el pasado domingo 12 de julio cuando el hijo mayor del cantante Pepe Aguilar protagonizó una pelea a golpes en el BelicoFes 2026, un festival de corridos celebrado en el BMO Stadium de Los Ángeles, en California.

El altercado rápidamente se viralizó y circuló en redes sociales, pero, más allá de la pelea, lo que llamó la atención de Emiliano Aguilar fue su calvicie, la cual quedó expuesta cuando perdió la gorra que llevaba puesta.

Los comentarios ante lo que bien había ocultado el rapero por mucho tiempo no se hicieron esperar y comenzó a llegarle el ‘hate’ por todos lados.

Emiliano Aguilar se rapa tras pelea que exhibió su calvicie

Emiliano Aguilar se rapa. Especial

Tras los comentarios, bromas y memes sobre su falta de cabello, Emiliano Aguilar de inicio publicó un video en el que lejos de molestarse, lo tomó con humor.

Lo único que me c*ga de esto que acaba de pasar es que estoy pelón como mi papá. Descubrieron mi secreto”, dijo entre risas.

En tanto, después decidió tomar una drástica medida y, también en video compartió que se había rapado.

Nuevo look, nuevo comienzo y mucha música y para los haters aquí andamos”, escribió.

En el video se observa cómo el rapero es rapado con una máquina, mientras que después muestra el resultado.

En tanto, en una historia hizo una inesperada petición en la que dijo que buscaba tatuador en Los Ángeles para ‘rayarse’ la cabeza.

Gala Montes reacciona a publicaciones del hijo de Pepe Aguilar

Gala Montes avivó de nueva cuenta las sospechas de un supuesto romance con Emiliano Aguilar luego de una serie de sorpresivos mensajes en sus publicaciones.

Incluso en el video que publicó Emiliano en donde mostró cómo lo rapaban, Gala comentó con emojis de una carita con ojos de corazón y otro con el texto: ‘Damn’.

Emiliano Aguilar se rapa. Especial

Cabe destacar que en los últimos días se ha especulado sobre el romance entre Emiliano y Gala. Todo tomó fuerza cuando la actriz y cantante publicó una nueva serie de fotografías en Instagram que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

En la publicación aparecen varias imágenes, pero la que más llamó la atención fue en donde se ve al hijo de Pepe Aguilar y, el detalle que terminó por disparar las teorías fue la canción con la que acompañó las fotografías, el icónico tema de Manu Chao titulado ‘Me gustas tú’.

No obstante, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores sobre una relación sentimental.

La pelea en el BelicoFest 2026

La pelea de Emiliano Aguilar en el BelicoFest 2026 ocurrió entre el público y obligó a la intervención del personal de seguridad, que separó a los involucrados para evitar que la situación escalara.

Aunque al principio solo circularon videos del momento, horas más tarde el hijo mayor de Pepe Aguilar decidió hablar sobre lo sucedido.

Emiliano Aguilar apareció en sus historias de redes sociales para explicar que, según su versión, el conflicto no surgió de manera espontánea.

El cantante aseguró que desde hace aproximadamente un año el otro hombre lo amenazaba y finalmente decidió encararlo durante el festival.

El rapero afirmó que no sufrió lesiones durante la pelea y dejó claro que decidió responder a la agresión porque, según sus palabras, no estaba dispuesto a dejarse intimidar.

Por el momento, la otra persona involucrada no ha dado su versión de los hechos y hasta ahora no se sabe claramente su identidad.