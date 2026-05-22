El actor surcoreano Jang Dong-joo generó preocupación entre sus seguidores después de compartir una publicación en Instagram donde aparecía lastimándose el dedo meñique mientras hablaba sobre promesas incumplidas.

Aunque la historia fue eliminada poco después, las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y provocaron comentarios de fans que preguntaban por el estado emocional del actor.

Horas más tarde, Jang Dong-joo publicó una disculpa donde aclaró que no buscaba enviar un mensaje extremo y explicó que actualmente se encuentra recibiendo apoyo junto a su familia.

¿Qué está pasando con Jang Dong-joo? La publicación que encendió las alarmas entre sus fans. IG jangdongjoo_fanbase

La publicación de Jang Dong-joo llamó la atención por el mensaje que compartió

Además del video, el actor escribió un texto donde relacionaba el dedo meñique con las promesas que suelen hacerse entre personas usando ese gesto simbólico.

Según explicó, sentía que había roto varias promesas importantes tanto consigo mismo como con gente cercana, algo que muchos seguidores interpretaron como una señal de que atraviesa un momento emocional complicado.

La publicación rápidamente comenzó a compartirse entre cuentas dedicadas al entretenimiento coreano y fans de dramas asiáticos. En redes sociales aparecieron mensajes de apoyo y personas pidiendo que el actor recibiera acompañamiento profesional y descanso lejos del foco público.

A diferencia de otras polémicas virales, gran parte de la conversación no estuvo enfocada en atacar al actor, sino en mostrar preocupación por cómo se encuentra actualmente.

No es la primera vez que genera inquietud entre fans

La reacción también creció porque meses atrás el nombre de Jang Dong-joo ya había aparecido en redes sociales por una situación similar.

En aquel momento, el actor publicó un mensaje de disculpa que dejó confundidos a varios seguidores y poco después comenzaron rumores sobre una supuesta pérdida de contacto con su agencia. Horas más tarde, su equipo confirmó que el actor estaba bien y que había sido localizado, aunque desde entonces muchos fans comenzaron a prestar más atención a sus publicaciones y actividad en redes sociales.

Por eso, el reciente video provocó una reacción inmediata entre quienes siguen su carrera. También volvió a abrir conversaciones sobre la presión que enfrentan actores e idols dentro de la industria del entretenimiento surcoreano, donde las figuras públicas suelen vivir bajo una exposición constante.

¿Qué está pasando con Jang Dong-joo? La publicación que encendió las alarmas entre sus fans. IG jangdongjoo_fanbase

Jang Dong-joo publicó una disculpa

Después de que el tema creciera en redes sociales, Jang Dong-joo compartió un nuevo mensaje para aclarar la situación. El actor ofreció disculpas por preocupar a tantas personas y reconoció que publicar un video donde se lastimaba físicamente fue un error.

Además, explicó que no intentaba amenazar a nadie ni insinuar una decisión extrema. Según escribió, la publicación estaba relacionada con una decisión personal y con emociones acumuladas que había estado cargando desde hace tiempo.

Dentro del mismo mensaje también aseguró que actualmente se encuentra recibiendo tratamiento y apoyo junto a su familia para estabilizarse emocionalmente.

La aclaración ayudó a tranquilizar a parte de sus seguidores, quienes continuaron dejando mensajes positivos y deseos de recuperación en sus redes sociales. Después de la disculpa, varios usuarios comenzaron a pedir que se dejara de compartir el video original y que la conversación se enfocara más en el bienestar del actor.