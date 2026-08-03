Tom Holland revela cuál es su videojuego favorito y por qué no puede jugar Fortnite

Tom Holland no solo ha interpretado a personajes ligados al mundo de los videojuegos, también tiene su favorito. El actor británico, conocido por dar vida a Peter Parker en Spider-Man y a Nathan Drake en Uncharted, reveló que uno de los juegos que más lo ha marcado es The Last of Us Part II.

Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, Holland fue cuestionado sobre sus hábitos como jugador y no dudó al responder cuál era su videojuego favorito. Su elección fue el título de Naughty Dog lanzado en 2020, una de las entregas más comentadas y divisivas de los últimos años.

“Es buenísimo”, dijo el actor al hablar de The Last of Us Part II.

Tom Holland no ha visto la serie de The Last of Us

Aunque Tom Holland es fan del videojuego, confesó que no ha visto la serie de HBO basada en The Last of Us. La razón no tiene que ver con falta de interés, sino con el cariño que le tiene al material original.

“No he visto la serie. Porque me encanta el juego. No suelo jugar muchos videojuegos. Y el juego es sencillamente buenísimo”, explicó.

La segunda temporada de la serie de HBO comenzó a adaptar elementos de The Last of Us Part II, mientras que la tercera temporada continuará explorando esa parte de la historia. HBO confirmó que la segunda temporada regresó a Max en abril de 2025.

La serie nunca se presentó como una copia exacta del videojuego. Desde su primera temporada hizo ajustes a personajes, ritmos narrativos y momentos clave, por lo que algunos fans del juego han preferido mantenerse al margen o verla como una interpretación distinta.

El Spider-Man de Tom Holland con los ojos negros. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

¿Por qué Tom Holland no puede jugar Fortnite?

En la misma entrevista, Tom Holland también habló de Fortnite, especialmente porque tanto Spider-Man como personajes ligados a sus películas han aparecido en el popular videojuego.

“Soy tan malo en Fortnite que no puedo jugar. Creo que nunca he conseguido una baja. ¿Y cuando juegas contra gente que empieza a construir cosas? No sé qué hacer. No sé cómo se hace”, comentó.

Su declaración provocó gracia entre los fans porque Fortnite es famoso por combinar disparos, supervivencia y construcción en tiempo real. Para jugadores casuales, enfrentarse a usuarios que levantan estructuras en segundos puede ser una experiencia frustrante.

Aunque el juego cuenta con un modo sin construcción, Holland dejó claro que la versión clásica le resulta demasiado complicada.

Tom Holland aparece en Fortnite Especial

Tom Holland pasó de Uncharted a Spider-Man

La relación de Tom Holland con los videojuegos no se limita a sus gustos personales. En 2022 protagonizó Uncharted, adaptación cinematográfica de la saga de Naughty Dog, donde interpretó a Nathan Drake junto a Mark Wahlberg como Sully.

La película fue un éxito comercial y superó los 400 millones de dólares en taquilla mundial, de acuerdo con reportes de GameSpot. Sony llegó a describirla como el inicio de una nueva franquicia, aunque una segunda entrega no ha sido anunciada formalmente.

A pesar de eso, el actor sigue vinculado a grandes franquicias. En 2026 protagonizó dos de los estrenos más esperados del año: La Odisea, de Christopher Nolan, y Spider-Man: Brand New Day, donde volvió a interpretar a Peter Parker.

La nueva película de Spider-Man llegó a cines el 31 de julio de 2026 y reunió a Holland con Zendaya y Jacob Batalon, además de sumar a nuevos integrantes al elenco.

bgpa