Revelan testimonio judicial de las sexoservidoras que vieron las últimas horas de Liam Payne

A casi dos años del trágico fallecimiento de Liam Payne en el del barrio de Palermo en Argentina, se hicieron públicas las declaraciones judiciales brindadas por las dos trabajadoras sexuales que estuvieron con el exintegrante de One Direction durante sus últimas horas y que han salido a la luz en una nota que ha publicado el Daily Mail.

Las transcripciones, conservadas bajo reserva por la fiscalía argentina, retratan el ambiente caótico que antecedió a su caída mortal el 16 de octubre de 2024 donde ellas tuvieron una de las últimas conversaciones con el cantante.

De acuerdo con el expediente judicial, las mujeres —identificadas como Aldana y Lucila— acudieron al establecimiento tras pactar un pago por sus servicios. Sin embargo, la estadía dentro de la suite estuvo marcada por el consumo de alcohol, desorden y múltiples complicaciones al momento de que el cantante iba a realizar el pago.

Discusiones financieras y comportamiento errático

Las fallas para realizar la transferencia bancaria hacia el extranjero desencadenaron una profunda alteración en la conducta del músico británico. Según consta en el expediente, Payne intentó resolver el pago mediante diversas vías digitales e incluso ofreció objetos personales de elevado valor antes de perder el control con las dos sexoservidoras.

"Le pedimos muchas veces que hiciera la transferencia, hasta que se enojó y nos echó", declaró Aldana ante las autoridades. En ese instante de tensión, la testigo añadió: "En ese momento se sacó su reloj, lo tiró contra la pared y lo rompió. Dijo que, como ese, se compraba diez".

"Pidió perdón de rodillas por el mal momento", aseveró la testigo respecto a los minutos finales en que interactuaron con el artista, rogándoles infructuosamente que no abandonaran el lugar.

Las dos mujeres se retiraron del hotel por la tarde, poco antes de que se confirmara la muerte del músico.