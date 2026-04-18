Tras el lanzamiento del primer episodio de Euphoria, nos esperan varios domingos intensos para seguir la historia de la serie. Y es que esta temporada 3 retoma uno de sus puntos más tensos: el destino de Rue, ahora atrapada entre dos figuras clave dentro del mundo criminal.

La serie de Euphoria 3 vuelve con un episodio que ya anticipa un tono más oscuro y explícito, manteniendo la clasificación TV-MA, es decir, contenido dirigido exclusivamente a audiencias adultas.

¿A qué hora se estrena el capítulo 2 de Euphoria 3 en HBO? Captura de Pantalla

Fecha y hora del capítulo 2 de Euphoria 3

El estreno del capítulo 2 de Euphoria 3 está programado para este domingo 19 de abril a través de la plataforma HBO Max.

Estos son los horarios confirmados por región:

México, Centroamérica : 7:00 p.m.

Colombia, Perú, Panamá, Ecuador : 9:00 p.m.

: 9:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay: 11:00 p.m.

El episodio llegará de forma simultánea en toda Latinoamérica, siguiendo el mismo esquema de estreno semanal que la serie ha mantenido desde temporadas anteriores.

¿A qué hora se estrena el capítulo 2 de Euphoria 3 en HBO? Captura de Pantalla

¿De qué tratará el capítulo 2 de la temporada 3 de Euphoria?

El eje del capítulo 2 de Euphoria temporada 3 estará centrado en Rue, quien, tras buscar trabajo con Alamo Brown, se coloca en una posición delicada dentro de la historia.

Por un lado, Laurie no ha perdido interés en recuperarla, lo que anticipa un enfrentamiento directo entre ambos personajes. La tensión no es menor: Rue no solo está en medio del conflicto, también es una pieza clave dentro de la operación que ambos manejan.

El adelanto del episodio sugiere que esta confrontación marcará el ritmo del capítulo, con escenas que apuntan a un nivel más alto de violencia y riesgo para la protagonista.

Además del conflicto central, el episodio también avanzará otras historias importantes dentro de la temporada.

Uno de los momentos más esperados es la boda entre Nate y Cassie, que finalmente se mostrará en pantalla tras haber sido adelantada en episodios anteriores. Este evento no solo marca un cambio en la dinámica de ambos personajes, también abre nuevas líneas narrativas dentro del grupo.

Por otro lado, Cassie comenzará una etapa distinta al explorar una plataforma de contenido para adultos, un giro que apunta a una evolución en su personaje dentro de la historia.

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Rosalía hará su debut en el capítulo 2 de Euphoria 3

El capítulo 2 también traerá uno de los momentos más comentados desde antes del estreno de la temporada: la aparición de Rosalía.

La artista interpretará a Magick, un personaje del que aún se conocen pocos detalles, pero que ya genera expectativa por su integración en la trama principal.

Este debut marca una nueva faceta para Rosalía dentro de la actuación, sumándose a una serie que ha apostado por integrar perfiles diversos en su elenco.

La cantante catalana debuta con un rol dramático: así es Magick, el personaje de Rosalía en 'Euphoria' y su relación con Rue. (Foto: Redes Sociales)

El episodio será solo para adultos

La clasificación TV-MA que tiene Euphoria temporada 3 no es casual. Desde su primera entrega, la serie ha abordado temas como el consumo de sustancias, la sexualidad y la violencia, pero en esta nueva etapa el tono se mantiene igual de directo.

Para este segundo episodio, se anticipa la presencia de escenas explícitas, tanto en lo emocional como en lo visual, lo que refuerza la recomendación de que no sea vista por menores de edad.

Este tipo de contenido ha sido una constante en la serie protagonizada por Zendaya, quien ha construido el personaje de Rue como uno de los más complejos dentro de la televisión reciente.