¿Adiós a los freebies? Medida de HYBE contra piratería en concierto de BTS afecta a fans

Los freebies de BTS dejaron de circular en uno de los momentos más esperados por el fandom. Durante los recientes conciertos del grupo en Goyang, Corea del Sur, fans reportaron que autoridades confiscaron no solo mercancía pirata, sino también los obsequios que suelen intercambiar entre ellos en los alrededores del recinto.

La medida tomó por sorpresa a quienes forman parte del ARMY, ya que el intercambio de freebies —como photocards, stickers o pequeños souvenirs— es una práctica habitual en cada presentación del grupo. Esta vez, sin embargo, quedó fuera del panorama por un operativo enfocado en frenar la piratería.

Operativo contra piratería impacta a fans de BTS

De acuerdo con reportes de medios locales, el operativo fue encabezado por el Ministerio de Propiedad Intelectual de Corea en coordinación con HYBE, la agencia detrás de BTS.

El objetivo principal era claro: detectar y retirar mercancía ilegal en las inmediaciones del estadio en Goyang. Sin embargo, en la práctica, la medida también alcanzó a los freebies de BTS, que aunque no se venden, sí utilizan la imagen del grupo.

Entre los artículos retirados se encontraban objetos comunes dentro del fandom: photocards, cupsleeves, banners, pósters y stickers, todos diseñados por fans para otros fans. La diferencia clave es que estos no tienen fines comerciales, sino comunitarios, lo que abrió la conversación sobre los límites del operativo.

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Qué pasó con los freebies y por qué fueron retirados

Quienes asistieron a la primera fecha del concierto confirmaron que las autoridades no hicieron distinción entre mercancía pirata y regalos hechos por fans. Todo lo que incluyera la imagen de BTS y no fuera oficial fue retirado.

Esto responde a una postura más estricta por parte de HYBE, que en los últimos meses ha reforzado su política contra el uso no autorizado de la imagen del grupo. Aunque el foco está en la venta ilegal, la aplicación de estas medidas terminó afectando también prácticas tradicionales dentro del fandom.

Para muchos seguidores, el intercambio de freebies de BTS es parte de la experiencia de asistir a un concierto. Es una forma de convivencia, identificación y construcción de comunidad. Su ausencia cambia por completo la dinámica fuera del recinto.

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Dudas sobre conciertos de BTS en otros países, ¿aplicará para México la medida?

La situación en Corea encendió una preocupación inmediata entre fans internacionales: si este tipo de operativo podría repetirse en otras fechas de la gira.

En el caso de México, donde BTS mantiene una base de seguidores especialmente activa, todavía no hay información oficial que confirme la implementación de un operativo similar. Por ahora, se considera poco probable que se replique con el mismo alcance.

Esto significa que, en principio, el intercambio de freebies y la compra de mercancía no oficial podrían continuar en las inmediaciones de recintos como el Estadio GNP Seguros, aunque todo dependerá de las decisiones de organizadores y autoridades locales.

¿Adiós a los freebies? Medida de HYBE contra piratería en concierto de BTS afecta a fans Reuters

La postura de BTS y la reacción del ARMY

En medio de este contexto, Kim Namjoon, líder de BTS, ha sido claro en su postura: ha pedido a los fans priorizar la compra de mercancía oficial, señalando que la piratería afecta directamente a los artistas.

El mensaje, sin embargo, no pasó desapercibido entre el fandom, que reaccionó con una mezcla de comprensión y humor en redes sociales. Algunos comentarios reflejan una realidad compartida: el alto costo de asistir a un concierto del grupo.

Frases como “ya no me quedó dinero después de las entradas” o “ni para lo pirata ni para lo original alcanza” comenzaron a circular en plataformas como X y Facebook, mostrando cómo los fans procesan la situación desde su propia experiencia.

Mientras tanto, la conversación sobre los freebies de BTS sigue abierta. Para muchos, no se trata solo de objetos, sino de una tradición dentro del fandom que forma parte del vínculo con el grupo y que ahora enfrenta nuevas reglas en algunos escenarios.