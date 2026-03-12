“Decidí tratarla mal”: el audaz casting con el que Diana Bovio consiguió su papel en 'The Moment'

Cuando la actriz mexicana Diana Bovio recibió la invitación para audicionar para la película The Moment, supo que debía hacer algo distinto. No bastaba con interpretar bien al personaje: tenía que destacar entre decenas —o quizá cientos— de aspirantes. Su solución fue arriesgada y, según cuenta, incluso un poco provocadora: decidió tratar mal al personaje de la estrella pop Charli XCX durante el casting.

Esa decisión terminó marcando la diferencia.

“Desde que recibí el casting dije: yo tengo que ser. No hay manera de que no me quede con este personaje”, recordó Bovio en entrevista con Excélsior. “Sabía que todo mundo iba a hacer el casting de manera correcta, así que decidí meterle algo más pícaro a mi personaje… pensé: nadie se va a atrever a tratarla mal, entonces yo tengo que hacerlo”.

El proyecto, dirigido por el joven cineasta Aidan Zamiri, se presenta como un falso documental —o mockumentary— que explora el fenómeno cultural alrededor de la cantante británica y la estética que marcó a buena parte de la cultura pop reciente. Para Bovio, participar en la producción representa es un punto de inflexión en su carrera.

“Ser parte de un movimiento tan grande como este se siente como un sueño. Yo también bailé la coreografía en TikTok”, contó entre risas. “Todo lo he vivido así, como un sueño: conocerla a ella, conocer al director, estar en Sundance, volver a ver la película en la premier de Los Ángeles”.

Diana Bovio y Aidan Zamiri en la premier de The Moment

Un casting que rompió las reglas

El proceso para llegar a la película fue abierto y competitivo. La actriz mexicana recibió la audición sin saber exactamente qué podía esperar del proyecto, pero sí tenía claro que debía diferenciarse.

En lugar de adoptar una actitud complaciente frente al personaje inspirado en la cantante, Bovio apostó por un enfoque más irreverente. Esa elección sorprendió al director.

“Lo primero que me dijo cuando me conoció fue: me encantó que te atreviste a tratarla mal. Eso fue justo lo que le gustó”, recordó la actriz. “Cuando me llamaron y me dijeron que él quería que fuera yo y nadie más… fue la mejor noticia del mundo”.

La experiencia de trabajar con Charli XCX

Una vez dentro del proyecto, Bovio descubrió que la dinámica con la cantante era muy distinta a lo que había imaginado. Aunque al principio pensó que podría resultar incómodo interpretar a un personaje hostil frente a ella, la experiencia terminó siendo lo contrario.

“Ella lo recibió muy bien. Pensé que tal vez sería complicado porque no viene tanto del mundo de la actuación, pero descubrí que tiene talento para la comedia”, explicó.

La actriz recuerda que ambas estaban nerviosas durante las primeras escenas, algo que ayudó a construir una química natural en pantalla.

“De pronto pensé: a lo mejor ella está más nerviosa que yo… y luego dije, no, las dos estamos nerviosas, y el director también. Eso lo hizo muy divertido”.

Diana Bovio en la premier de The Moment

Un set creativo y poco convencional

La película adopta el formato de mockumentary, un estilo que simula un documental pero con una narrativa ficticia. Para los actores, esto implica interactuar de forma directa con la cámara y romper la llamada “cuarta pared”.

Según Bovio, el director incentivaba justamente esa espontaneidad.

“Aidan nos pedía mucho que volteáramos a la cámara, que la hiciéramos parte de la historia. Como si detrás hubiera un camarógrafo que también es un personaje”, explicó. “Era muy divertido porque podías crear momentos de complicidad con la cámara”.

Ese enfoque creativo convirtió el rodaje en un espacio de experimentación, donde los actores podían jugar con las escenas y proponer ideas.

Diana Bovio y Charli XCX

Un punto de inflexión en su carrera

La participación en The Moment llega en un momento particularmente activo para la actriz mexicana. Tras proyectos recientes en televisión y cine, Bovio asegura que este trabajo abre nuevas posibilidades, incluso fuera de México.

“Por primera vez sentí el llamado de Los Ángeles”, confesó. “Ya había ido varias veces y pensaba que esa ciudad no era para mí, pero ahora sentí algo distinto, como si estuviera lista”.

Mientras continúa filmando nuevos proyectos en México y prepara otros trabajos en el extranjero, Bovio considera que la experiencia con esta película marca el inicio de una nueva etapa.

“Se siente como un premio después de tantos años de trabajo”, dijo. “Pero también como el comienzo de algo”.

