BTS sorprende con misteriosa pregunta en el Día del Amor y la Amistad; ¿es una nueva canción?

BTS volvió a captar la atención con una estrategia inesperada que comenzó a aparecer en espacios emblemáticos de varias ciudades. Sin previo aviso, la frase "What is your love song?" (¿Cuál es tu canción de amor?) empezó a mostrarse en muros, pantallas y vallas publicitarias en Seúl, Nueva York y Londres.

La presencia simultánea de la misma pregunta en distintos puntos del mundo despertó la curiosidad de miles de personas. En la capital surcoreana, el mensaje se instaló en la pared exterior de un edificio cercano a la estación de Seongsu. En Estados Unidos, apareció en grandes pantallas de Times Square, Manhattan, además de carteles distribuidos en zonas como East Village, SoHo y Brooklyn.

En el Reino Unido, la frase iluminó pantallas LED en estaciones tan transitadas como Waterloo y London Bridge. El anonimato de la campaña provocó especulaciones sobre su origen y propósito.

El misterio detrás de la pregunta de BTS

A medida que las imágenes se viralizaban, las teorías no tardaron en multiplicarse. Usuarios de distintas plataformas digitales compartieron fotografías y opiniones, tratando de descifrar qué artista o marca estaba detrás del mensaje. La ausencia de logotipos o pistas claras mantuvo la expectativa durante varios días.

La revelación llegó el 14 de febrero, Día de San Valentín. En el COEX de Seúl se instaló un mural artístico cubierto por completo de rosas rojas, símbolo tradicional del amor. La instalación llamó la atención de los visitantes, quienes comenzaron a retirar las flores una por una.

Al quedar el mural descubierto, apareció nuevamente la pregunta junto al logotipo de BTS, confirmando que el grupo surcoreano era el responsable de la campaña.

La conexión con el álbum “ARIRANG”

La acción forma parte de la promoción del quinto álbum del grupo, titulado “ARIRANG”. Este nuevo material aborda varias emociones, entre ellas la identidad del grupo y el amor profundo. La pregunta lanzada en diferentes ciudades busca que cada persona reflexione sobre aquella canción que tiene un significado especial en su vida.

De acuerdo con la explicación oficial, la intención va más allá de lo romántico. BigHit Music detalló el sentido del concepto con la siguiente declaración:

“Una 'canción de amor' es más que una simple canción romántica. Es una canción que evoca recuerdos y ofrece consuelo y fortaleza a muchas personas. Esperábamos que la pregunta '¿Cuál es tu canción de amor?' impulsara a todos a pensar en la canción que vive en su corazón”.

Además de la intervención visual, la campaña incluye una dinámica interactiva. Los carteles colocados en Seúl, Nueva York y Londres cuentan con códigos QR que permiten acceder al sitio web oficial del proyecto. Al escanearlos, los usuarios pueden compartir cuál es su propia “canción de amor”.

Fechas de lanzamiento de ARIRANG

En cuanto al calendario oficial, el álbum “ARIRANG” será lanzado el 20 de marzo. Un día después, el 21 de marzo, se realizará el evento “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG” en la Plaza Gwanghwamun.

La presentación será transmitida en vivo a través de Netflix, permitiendo que seguidores de diferentes países puedan ver el espectáculo.

