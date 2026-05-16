Durante una de sus presentaciones en el Palacio de los Deportes, J Balvin dedicó unas palabras de homenaje y reconocimiento a Milkman, quien falleció hace unos meses.

La acción fue aplaudida por sus fans durante el concierto; sin embargo, también recibió críticas en redes sociales por parte de internautas mexicanos y artistas el genero urbano, entre ellos el cantante C. Tangana.

El artista español no dudó en lanzar un fuerte comentario contra el colombiano y varios usuarios señalaron que “el verdadero reconocimiento debió llegar en vida”.

C. Tangana critica homenaje de J Balvin a Milkman: “Se te cae el circo, payaso” IG

¿Qué dijo J Balvin de Milkman?

Durante su concierto en el Palacio de los Deportes, el colombiano dedicó unas palabras de agradecimiento y reflexión sobre la influencia de Milkman en su carrera musical.

En su show, Balvin mencionó que Milkman fue su mano derecha al comienzo de su trayectoria, pues lo apoyó en la parte creativa de varios proyectos, entre ellos Energía, Vibras, Colores y los Jordan.

No me pude despedir de ti, pero estoy aquí en tu tierra querida, México, mandándote todo el amor, toda la fuerza para su familia, para sus padres, para toda la gente que lo ama y lo respeta. Mi agradecimiento por lo que hiciste por nosotros, por la cultura, por el género, por presentarme al reggaetón mexa. Aprovechemos que tenemos al de al lado porque solo tenemos un presente, déjale saber que la amas, que la quieres porque no sabemos mañana qué pueda pasar.

El momento fue compartido por distintos fans que se encontraban en el recinto. En los videos difundidos en redes sociales se aprecia un ambiente emotivo y el respeto que J Balvin mostró hacia el fallecido creativo mexicano.

No obstante, las reacciones en redes sociales fueron divididas y las palabras del cantante colombiano también recibieron críticas de fans mexicanos y algunos artistas del género urbano.

C. Tangana critica homenaje de J Balvin a Milkman: “Se te cae el circo, payaso” IG

¿Por qué C. Tangana criticó el homenaje de J Balvin a Milkman?

El colombiano recordó públicamente al creativo mexicano y reconoció su aporte dentro de la cultura urbana y el desarrollo visual de varios proyectos musicales.

Sin embargo, el gesto no fue bien recibido por C. Tangana, quien utilizó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje contra el intérprete de “Mi Gente” en uno de los videos del homenaje a Milkman.

Si hablamos de cómo le trataste cuando aún vivía, se te cae el circo, payaso.

C. Tangana critica homenaje de J Balvin a Milkman: “Se te cae el circo, payaso” IG

El comentario fue anclado en el video y rápidamente los internautas respaldaron al madrileño con nsajes como: “Facts”, “Sí, que lo funen” y “Verdades muy duras”.

Los fans también consideraron que el homenaje no fue una forma legítima de reconocer el legado creativo del mexicano dentro de la industria musical. Pues algunos usuarios incluso señalaron que el colombiano olvidó mencionar correctamente el nombre de Milkman durante el concierto.

También hubo quienes aseguraron que J Balvin no apoyó al creativo mexicano durante los momentos más complicados de su estado de salud.

C. Tangana critica homenaje de J Balvin a Milkman: “Se te cae el circo, payaso” IG

¿Quién era Milkman y por qué su nombre es clave en el género urbano?

Milkman, cuyo nombre real era Óscar Botello, fue un creativo mexicano reconocido por su trabajo dentro de la escena del hip hop y el reggaetón latino. Su trayectoria incluyó diseño visual, dirección creativa y colaboraciones con importantes artistas del género urbano.

A lo largo de su carrera trabajó con artistas como Belinda, C. Tangana, Jhayco y Álvaro Díaz, además de colaborar con J Balvin en conceptos visuales y campañas relacionadas con la identidad artística del colombiano.

El creativo falleció el 12 de febrero de 2026, después de permanecer varias semanas hospitalizado por complicaciones médicas derivadas de una hemorragia interna severa. Durante ese periodo fue sometido a varias cirugías y permaneció en terapia intensiva. La noticia fue confirmada por su familia y por su disquera a través de redes sociales.

Su muerte provocó reacciones de artistas y figuras de la música urbana, entre ellos Belinda y Jhayco, quienes le dedicaron mensajes de despedida en redes.

No obstante, varios internautas señalaron que las palabras de J Balvin carecían de sentido al no pronunciarse antes sobre la situación de Milkman o apoyarlo durante sus problemas de salud.