Gomita sorprende vendiendo hot dogs: ‘No es negocio’

Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, sorprendió a sus seguidores al compartir que decidió poner un puesto de hot dogs. Mediante varios videos mostró desde la compra de ingredientes hasta la venta, que dijo, fue todo un éxito.

La influencer, comediante y también conductora vuelve a estar en tendencia por esta faceta en su vida, aunque aclaró que no es un negocio.

Gomita vende hot dogs en la Iglesia

Gomita, influencer. Especial

Fue mediante varios videos de TikTok en donde Gomita compartió que decidió poner un puesto de hot dogs como parte de una actividad para apoyar a su comunidad religiosa.

Con ello, la creadora de contenido mostró que sigue muy comprometida con su fe y con las actividades de la iglesia cristiana, a la que se integró apenas hace algunos meses.

De acuerdo con la influencer, todo lo recaudado sería destinado una labor de voluntariado y apoyo comunitario, aclarando así que no se trata de un emprendimiento.

En las grabaciones compartidas se observa desde la carta de su ‘negocio’ hasta cómo acondicionó el espacio utilizado.

Según la conductora, la venta fue un éxito, ya que aseguró que logró vender absolutamente todo.

Mis niños, vendimos todo, todo se vendió. Gloria a Dios. Yo creo que para la otra voy a comprar más”, dice Gomita en uno de los videos, donde además aparece con un mandil rosa.

Reacciones de seguidores

En el video en donde Gomita celebra el éxito de su venta de hot dogs, usuarios comentaron; la mayoría, con muestras de apoyo.

Entre las opiniones se lee:

Me cae bien Gomita emprendedora.

Aquí los que queremos ver que esta mujer nunca se rinda en seguir a Dios.

Gomita está apoyando a su iglesia y no quiere decir que el pastor va a estrenar camioneta.

No sé por qué la critican si ella solo crea contenido, déjenla en paz.

La verdad es una persona súper linda.

Me da mucho gusto ver que Gomita encontró la paz en su corazón.

En La Casa de los Famosos me caíste mal, ahora me caes mega bien.

Hasta tu rostro refleja el amor de Dios.

Esa labor Dios la bendecirá al doble, ya verás.

Gomita en la religión

Gomita, influencer. Especial

Luego de su paso por La Casa de los Famosos México, en donde se vio involucrada en conflictos, estrategias y discusiones con otros participantes, Gomita pasó por algunas cuestiones de salud que la han mantenido en el ojo de la polémica.

Tras ello, se involucró en la religión cristiana, según ella, como parte de un proceso personal y emocional. Ella misma contó que comenzó a buscar apoyo espiritual después de atravesar momentos difíciles relacionados con problemas familiares, críticas constantes en internet, ansiedad y conflictos emocionales.

Mencionó que empezó a asistir a reuniones cristianas y a rodearse de personas vinculadas a esa fe porque sentía la necesidad de encontrar paz mental y estabilidad. En varias publicaciones habla de ‘acercarse a Dios’, cambiar hábitos y enfocarse más en sanar emocionalmente.

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