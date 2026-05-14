J Balvin visita Mercado Medellín en CDMX y locatarios celebran

El artista colombiano J Balvin visitó este miércoles el Mercado Medellín de la Ciudad de México para disfrutar del menú gastronómico que ofrece este icónico espacio público de la colonia Roma Norte, el cual ha tenido un año difícil, según locatarios, por los nuevos negocios de alta gama que se han establecido en la zona.

J Balvin en México: horarios, setlist y todo lo que debes saber de sus conciertos en CDMX IG

El reguetonero, quien tiene dos conciertos programados esta semana en el Palacio de los Deportes, comió en un puesto de mariscos del mercado, pero también probó los productos de otros negocios como el de doña Leticia Garduño, quien vende licuados.

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“Le preparamos un jugo antigripal y al parecer le gustó”, dijo a Excelsior/Imagen Noticias, agregando que es una persona muy sencilla.

“Él vino con una actitud muy relajada, muy calmado. Obvio que la gente se le arrima porque es una personalidad, pero muy tranquilo, pero es algo que me encantó. Su sencillez”, relató.

“Me tomó por sorpresa, yo iba llegando (...) y corrí para allá, anduve detrás de él un ratito”, dijo Griselda López, quien tiene un negocio de electrónicos en el mercado.

Sandra, empleada de un puesto de flores, comentó que “lo estuve persiguiendo por todos lados para regalarle una rosa a ver si me la aceptaba”.

La visita del artista se da en el marco de su gira “Back to the Rayo Tour”, una serie de presentaciones que marcan una nueva etapa en la carrera del intérprete de “Mi Gente”. El espectáculo contempla algunos de los mayores éxitos de su trayectoria, así como canciones recientes que forman parte de su nueva propuesta musical.

Las presentaciones son el 14 y 15 de mayo y están programadas a las 20:00 horas.

Mal año para el mercado

Para Édgar González, locatario de una licorería en el mercado, la visita es un buen augurio para el mercado que, asegura, ha tenido un año difícil y pocas ventas por la gentrificación de negocios en la zona: “Casi no viene la gente a los mercados públicos, últimamente”

Esperemos que con esta visita de este artista de esta gran talla nos ayude un poco a alzar las ventas”, agregó.

El mercado se destaca por vender productos internacionales, especialmente de Colombia, dijo el locatario, agregando que J Balvin llegó como cualquier otro cliente.

*bb