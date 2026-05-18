Brigitte Bardot recibe homenaje en Cannes con una playa abierta a perritos

En el marco de la 79ª edición del Festival de Cannes, la ciudad francesa decidió rendir un homenaje permanente a Brigitte Bardot al nombrar una de sus playas públicas en honor a la legendaria actriz, fallecida en diciembre de 2025.

La antigua playa Macé, situada junto al Palacio de Festivales y enclavada en el famoso paseo marítimo de la ciudad, pasa ahora a llamarse playa Brigitte Bardot, anunció la alcaldía.

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En un guiño a la gran causa que marcó la vida de la estrella, los perros podrán acceder en determinados horarios.

Bardot dedicó buena parte de su vida al activismo por los derechos de los animales.

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La ceremonia de inauguración, discreta y simbólica, contó con la presencia del alcalde de Cannes, David Lisnard, y de la presidenta del festival, Iris Knobloch, constató un fotógrafo de la AFP.

Ícono del cine francés y símbolo de libertad femenina en las décadas de 1950 y 1960, Bardot murió el 28 de diciembre de 2025 a los 91 años.

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Su figura marcó profundamente la cultura popular francesa, aunque en sus últimos años también estuvo rodeada de polémicas por sus declaraciones sobre inmigración, feminismo y política.

El homenaje coincide con la celebración de la 79ª edición del Festival de Cannes, cuya Palma de Oro será entregada el 23 de mayo tras dos semanas de competición presididas por el cineasta surcoreano Park Chan-wook.

AFP

Con información de AFP

PJG