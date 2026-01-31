Intocable confirma concierto GRATIS en el Zócalo de CDMX: fecha y gira 2026

La noche del 15 de septiembre promete ser histórica en la Plaza de la Constitución. El Grupo Intocable, una de las bandas más influyentes de la música regional mexicana, confirmó que ofrecerá un concierto completamente gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, coincidiendo con la tradicional ceremonia del Grito de Independencia.

De acuerdo con la información compartida por la propia agrupación en sus redes sociales, la presentación se llevará a cabo la misma noche en la que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el Grito desde el balcón del Palacio Nacional, lo que anticipa una jornada multitudinaria y cargada de simbolismo patrio.

Este concierto se integrará oficialmente a la gira nacional de Intocable 2026, un ambicioso recorrido que incluye plazas emblemáticas y recintos de gran capacidad en distintas entidades del país.

Intocable Edgar Negrete Lira

¿El Gobierno de la CDMX ya confirmó el concierto?

A pesar del entusiasmo que ha despertado el anuncio, el Gobierno de la Ciudad de México aún no ha confirmado de manera oficial la realización del concierto en el Zócalo. Esta falta de confirmación institucional ha generado cautela, especialmente por los temas de logística, seguridad y control de accesos, considerando que se trata de una de las fechas con mayor afluencia de personas en el año.

No obstante, no sería la primera vez que una agrupación de gran convocatoria encabece los festejos patrios en la capital. En años anteriores, el Zócalo ha sido escenario de conciertos masivos tras el Grito, lo que refuerza la posibilidad de que el evento se concrete en las próximas semanas.

Intocable Graciela López Herrera

La gira nacional de Intocable en 2026

El concierto en el Zócalo forma parte de un extenso calendario de presentaciones que Intocable tiene programadas para 2026. La gira contempla escenarios clave del norte, centro y occidente del país, confirmando el poder de convocatoria que la banda mantiene tras más de tres décadas de trayectoria.

Estas son las fechas anunciadas hasta el momento:

1 de abril de 2026: Monterrey – Nido de los Tigres

Monterrey – Nido de los Tigres 16 de mayo de 2026: CDMX – Plaza de Toros

CDMX – Plaza de Toros 23 de mayo de 2026: Jalisco – Plaza de Toros

Jalisco – Plaza de Toros 29 de mayo de 2026: Baja California – Plaza de Toros

Baja California – Plaza de Toros 30 de mayo de 2026: Tijuana – Plaza de Toros

Tijuana – Plaza de Toros 15 de septiembre de 2026: CDMX – Zócalo

CDMX – Zócalo 25 de septiembre de 2026: Toluca – Estadio Toluca

Toluca – Estadio Toluca 4 de octubre de 2026: Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez 11 de octubre de 2026: Guanajuato – La Velaria

Guanajuato – La Velaria 7 de noviembre de 2026: Monterrey – Estadio Banorte

La inclusión del Zócalo como sede destaca por tratarse del único concierto gratis del tour y por su carga simbólica en una fecha clave para el país.

¿Quién es Intocable y por qué es tan importante?

Intocable es una banda fundada en 1994 en Zapata, Texas, por Ricky Muñoz y René Martínez, considerada pionera en la fusión de la música norteña tradicional con sonidos texanos y modernos. Su estilo romántico, letras emotivas y arreglos innovadores los llevaron a conquistar tanto el mercado mexicano como el estadounidense.

A lo largo de su carrera, Intocable ha vendido millones de discos, ganado premios Grammy y Latin Grammy, y se ha consolidado como una referencia obligada del regional mexicano.

Entre sus mayores éxitos destacan temas que ya forman parte del cancionero popular, como:

Y todo para qué

Fuerte no soy

Sueña

El amigo que se fue

Enséñame a olvidar

Coqueta

No te vayas

Estas canciones, junto con su repertorio más reciente, podrían sonar ante cientos de miles de personas en el Zócalo capitalino.

A la espera de la confirmación oficial por parte de las autoridades capitalinas, el anuncio de Intocable ya provocó una fuerte reacción en redes sociales y entre sus seguidores. De concretarse, el concierto gratis de Intocable en el Zócalo se perfila como uno de los eventos musicales más importantes de 2026, combinando música, identidad y celebración nacional en el corazón de la Ciudad de México.

AAAT*