Amanda Vance, influencer y empresaria de Estados Unidos, subió una publicación en la que se negó a ver el show de medio tiempo de Bad Bunny en el estadio, y por supuesto, las reacciones en redes no se dejaron esperar.

En la publicación de redes sociales, se puede ver a Amanda Vance que está bailando en las gradas del estadio, mientras se ve que en el fondo está el show de medio tiempo de Bad Bunny, en el Super Bowl 2026.

Influencer Amanda Vance se negó a ver el show de Bad Bunny en el estadio y las redes reaccionaron Captura de pantalla

Sin embargo, Vance sostiene con su mano un teléfono y tiene puestos los audífonos, pues ve y escucha la música del show de medio tiempo alternativo, The All American Halftime Show.

En la publicación dice lo siguiente:

“Viendo el show de medio tiempo de América, en lugar de BAD Bunny durante el Super Bowl.”

Tiempo después, publicó en X una foto y un texto en el que decía que perdió mil seguidores en 2 minutos en Instagram, porque no vio el show de medio tiempo de Bad Bunny.

¿Cómo reaccionaron las redes ante estas publicaciones de Amanda Vance?

En Instagram los comentarios para Amanda Vance, con más likes, dicen lo siguiente:

Katdunn: Puerto Rico está en América, por cierto.



Cassiewilka: Esto es muy vergonzoso.

Juddywuddyy: Ella trata de ser tan diferente.

Melalabehr: Te falta sazón, batería y reguetón.

Desean9087: Oh no, disculpa Amanda, pero que rayos.

Joe.roberts.1694: Compra boletos por 6 mil dólares en los peores asientos y ni siquiera ve el show por el que pagó.

Influencer Amanda Vance se negó a ver el show de Bad Bunny en el estadio y las redes reaccionaron Reuters

¿Quién es Amanda Vance?

Amanda Vance fue animadora de los Delfines de Miami, y también ha trabajado para empresas destacadas en el mundo de las apuestas. Vance es fundadora de Amandawins, uno de los servicios de pronósticos deportivos de Estados Unidos, más influyentes de aquel país.

Durante años se ha consolidado como líder en la industria, y gusta de enseñar a las personas de cómo beneficiarse de las apuestas deportivas.