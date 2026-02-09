Ernesto Zepeda, paparazzi agredido por Livia 'N', reacciona a la vinculación a proceso de la actriz

Livia Brito de nuevo está en la polémica después de que se diera a conocer que había sido vinculada a proceso tras la batalla legal que mantiene con Ernesto Zepeda, paparazzi al que agredió hace casi seis años en una playa en Cancún.

El proceso legal entre la actriz y el fotógrafo comenzó después de que la actriz y su entonces novio lo agredieran e incluso dañaran su equipo de trabajo al darse cuenta que habían sido fotografiados por el paparazzi.

Justicia alcanza a Livia Brito Especial

Tras varios juicios, hace unos días un magistrado decidió que Livia Brito fuera vinculada a proceso debido a que considera que durante todo el proceso ha emitido declaraciones falsas.

Ernesto Zepeda reacciona a la vinculación a proceso de Livia Brito

En entrevista con Sale el Sol, Ernesto Zepeda habló sobre la vinculación a proceso de Livia Brito, además, declaró que la actriz no le paga la reparación de daños, la cual fue establecida por las autoridades en 2023.

"Aún no, está en el juzgado 44 de lo civil. Hace falta que el juez gire los oficios para avisarle a las personas que la sentencia está en firme y tienen que pagar y les va a dar una fecha para hacerlo, solo que no hay aviso".

El fotógrafo explicó que aunque un juez hace casi tres años mencionó que Livia Brito debía pagarle, la denunció por falsedad en sus declaraciones, por lo que n magistrado decidió vincularla a proceso.

Livia Brito

"Los denunciamos por falsedad de declaración porque en el juicio civil dijeron que no habían hecho absolutamente nada y el juez que lo checó dijo que no había elementos para juzgarlos, pero presentamos una apelación y el magistrado encontró todos los elementos necesarios para vincularlos a proceso. No es que sean culpables, sino que la investigación va a seguir y a ellos se les va a seguir investigando".

Finalmente, comentó que se realizará una audiencia en unos días en donde tanto Livia Brito como su expareja tiene que acudir, ya que les harán saber la fecha límite en la que podrán presentar pruebas para demostrar que no son culpables.

livia brito paparazzi

"La próxima audiencia el día 23 de febrero en el Reclusorio Sur, sobre todos ellos tienen que acudir. Se va a fijar la fecha para presentar más pruebas y si hay alguna medida cautelar. Hay testigos y hay todos los elementos, por eso el magistrado encontró los elementos suficientes".

