Serena Williams recibe severas críticas tras promocionar fármaco adelgazante en el Super Bowl

Serena Williams se convirtió este lunes en una de las figuras más comentadas de la Super Bowl, aunque no por el deporte.

La extenista protagonizó un anuncio de un medicamento para adelgazar que rápidamente desató una ola de críticas en redes sociales y abrió el debate sobre el uso de este tipo de fármacos.

Serena Williams Ro

El spot, de apenas 30 segundos, muestra a la campeona estadounidense aplicándose inyecciones de un medicamento basado en GLP-1 de la empresa Ro —similar a Ozempic—, además de utilizar la aplicación de la compañía para adquirirlo y dar seguimiento a su tratamiento.

En el comercial, Williams afirma que estos fármacos no representan una “solución fácil”, sino un avance científico.

“Dicen que el GLP-1 para la pérdida de peso es un atajo. No lo es. Es ciencia”, señala.

También asegura que, tras convertirse en madre, el medicamento fue “lo que su cuerpo necesitaba” y que gracias a él logró perder 31 libras (aproximadamente a 14.06 kilogramos). El anuncio cierra con la deportista presentándose como usuaria real de la plataforma.

Serena Williams enfrenta escrutinio

La participación de Serena Williams en una campaña publicitaria de un medicamento para adelgazar no pasó desapercibida y generó una fuerte reacción entre usuarios en redes sociales. Para muchos, el anuncio resultó incómodo, especialmente por tratarse de una de las figuras más influyentes y respetadas del deporte profesional.

Las críticas se centraron en el mensaje que, según varios usuarios, refuerza la presión estética y normaliza el uso de fármacos para la pérdida de peso, incluso cuando provienen de una atleta reconocida por su fortaleza física y trayectoria histórica.

Otros cuestionaron el impacto que este tipo de campañas puede tener en audiencias jóvenes y en la conversación sobre salud, cuerpo e imagen pública.

¿Qué es el GLP-1 de la empresa Ro?

El GLP-1 es un tipo de medicamento que imita una hormona natural del cuerpo encargada de regular el apetito y los niveles de azúcar en la sangre.

Fármacos como Ozempic —y las versiones que ofrece la empresa Ro mediante prescripción médica— se utilizan originalmente para tratar la diabetes tipo 2, aunque en los últimos años también se han recetado para la pérdida de peso, ya que ayudan a generar sensación de saciedad y a reducir la ingesta de alimentos.

Los medicamentos basados en GLP-1 pueden tener efectos adversos, aunque no todas las personas los presentan y su intensidad varía según cada caso y la dosis