La actriz Inde Navarrette desató risas en Hollywood tras bromear sobre la supuesta rivalidad laboral que mantiene con Robert Pattinson por los papeles más codiciados de la industria. Durante una entrevista difundida por Focus Features, la protagonista de Obsession aseguró con humor que estuvo a punto de quedarse con el rol de James Bond.

La intérprete afirmó entre carcajadas que el cineasta Denis Villeneuve la consideró como segunda opción para encarnar al célebre agente 007 antes de elegir oficialmente al actor británico. Según relató la joven estrella, únicamente su apretada agenda profesional impidió que le arrebatara el personaje insignia a Robert Pattinson en la etapa final del casting.

Inde Navarrette en un evento de ELLE en Los Angeles. REUTERS

"Sabes, Denis Villeneuve jamás lo admitirá, pero en realidad yo era la segunda opción para Bond", declaró Inde Navarrette frente a las cámaras del estudio cinematográfico. "Robert surgió porque yo estaba ocupada, ¿sabes? Lamentablemente, no podía interpretar a Bond, pero sí competía por su puesto en ese momento", remató la actriz.

El temor en broma por el dominio de Robert Pattinson en la taquilla

Las declaraciones de la artista surgieron a raíz de la racha imparable que Robert Pattinson protagoniza durante 2026 dentro del cine internacional. El actor británico acumuló cuatro interpretaciones notables en producciones aclamadas por la crítica especializada y cierra el año con el anuncio oficial de su fichaje como el nuevo James Bond.

Este dominio en cartelera reactivó una broma recurrente entre las nuevas generaciones de intérpretes, quienes acusan en tono amistoso a la estrella de Primetime de acaparar todas las ofertas disponibles. Al responder sobre este fenómeno, Inde Navarrette reconoció con ironía que el ritmo de trabajo del británico intimida a cualquier colega veinteañero.

Promocional de Robert Pattinson como James Bond en Piccadilly Circus. REUTERS

"Tengo mucho miedo", bromeó Inde Navarrette durante la conversación promocional al referirse a la omnipresencia de Robert Pattinson en los estudios más importantes. "Cada día me levanto y decido que tengo que elegir los papeles que él no va a hacer", puntualizó la actriz para explicar su estrategia al revisar nuevos guiones.

El ascenso de Inde Navarrette tras el fenómeno de Obsession

Más allá de las bromas sobre el universo del espionaje británico, Inde Navarrette atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera profesional. Su interpretación de Nikki Freeman en Obsession, la exitosa película de terror dirigida por Curry Barker, la posicionó como un rostro reconocido en millones de hogares alrededor del mundo.

El impacto comercial y artístico del filme impulsó su proyección inmediata dentro de la industria cinematográfica estadounidense. Recientemente, la publicación especializada Complex incluyó a Inde Navarrette en su prestigioso listado de los mejores actores veinteañeros de la actualidad, validando su ascenso meteórico frente a audiencias y productores.

Inde Navarrette relató las carencias que vivió. Foto: Focus Features

En esa selección de talento emergente, la protagonista de Obsession comparte espacio con otras figuras destacadas del cine contemporáneo, entre ellas Dominic Sessa, reconocido por su trabajo en Tony, y Chase Infiniti, integrante del elenco de One Battle After Another. Con este respaldo crítico, Navarrette consolida su presencia en proyectos de alto perfil.

Mientras Robert Pattinson prepara su debut oficial bajo las órdenes de Denis Villeneuve en la próxima entrega de James Bond, Inde Navarrette capitaliza el impulso de Obsession para seleccionar nuevos desafíos dramáticos. Ambos intérpretes confirman su peso mediático en una temporada marcada por el relevo generacional en Hollywood.