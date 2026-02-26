¿Quiénes son los padres de Timothée Chalamet y a qué se dedican?

El ascenso de Timothée Chalamet en Hollywood ha sido meteórico. De protagonizar dramas independientes a encabezar grandes producciones como Dune y Marty Supreme, el actor se ha convertido en uno de los rostros más influyentes de su generación. Pero detrás de su carrera hay una base sólida: sus padres, Marc Chalamet y Nicole Flender.

Ambos han sido piezas clave en la formación artística y personal del actor, acompañándolo desde sus primeros pasos en Nueva York hasta las alfombras rojas más importantes del mundo.

A continuación, te contamos quiénes son los padres de Timothée Chalamet, a qué se dedican y cuál fue su influencia en la vida del protagonista de Call Me By Your Name.

Timothée Chalamet: quiénes son sus papás y a qué se dedican

¿Quién es Marc Chalamet, el padre de Timothée Chalamet?

Marc Chalamet es periodista de origen francés. De acuerdo con la revista People, trabajó para la agencia Associated Press en París y posteriormente fundó su propia agencia de noticias, News of America.

Más adelante ocupó cargos en organismos internacionales como UNICEF y la ONU. En años recientes se desempeñó como corresponsal en Nueva York del diario francés Le Parisien.

¿Quién es Nicole Flender, la madre de Timothée Chalamet?

Nicole Flender tiene una sólida formación artística. De acuerdo con People y declaraciones recogidas por The Guardian, estudió danza en la prestigiosa Escuela Secundaria de Música, Arte y Artes Escénicas Fiorello H. LaGuardia, en Nueva York, y posteriormente cursó estudios en la Universidad de Yale.

Durante su juventud bailó con el New York City Ballet y participó en producciones de Broadway como Fiddler on the Roof y Hello, Dolly! Más tarde trabajó como profesora de inglés en París y eventualmente se dedicó al sector inmobiliario en Nueva York.

Flender ha explicado que siempre fomentó la sensibilidad artística de sus hijos, aunque sin presionarlos a dedicarse a la actuación.

¿Cómo se conocieron los padres de Timothée Chalamet?

Aunque la pareja ha mantenido su vida privada con discreción, Timothée reveló en una entrevista para Today Show que sus padres se conocieron en Nueva York cuando su padre estaba de viaje de trabajo.

Marc Chalamet trabajaba como periodista para un medio francés y Nicole era bailarina en ese momento. El actor incluso comparó esa historia con la trama de la película The French Dispatch, dirigida por Wes Anderson.

¿Quién es la hermana de Timothée Chalamet?

Además de Timothée Chalamet, la pareja tiene otra hija: Pauline Chalamet, tres años mayor que el actor.

Pauline también ha desarrollado una carrera en la actuación, participando en la película The King of Staten Island y en la serie The Sex Lives of College Girls. De acuerdo con entrevistas retomadas por People, ambos hermanos mantienen una relación cercana y de apoyo mutuo en sus proyectos profesionales.

La influencia de sus padres en la carrera de Timothée Chalamet

Nicole Flender ha declarado que llevó a sus hijos desde pequeños al teatro y a musicales en Nueva York, sembrando así el interés por las artes escénicas. Sin embargo, también reveló que inicialmente no estaba convencida de que Timothée abandonara la universidad para dedicarse por completo a la actuación.

Con el paso del tiempo, el éxito del actor, incluyendo nominaciones al Oscar y premios internacionales, terminó por confirmar que tomó la decisión correcta.

En distintas ceremonias de premios, como los Oscar y los Globos de Oro, Timothée ha llevado a su madre como acompañante, mostrando públicamente la cercanía que mantiene con ella.

Mientras su carrera continúa en ascenso en 2026, el interés por saber quiénes son los padres de Timothée Chalamet también crece, especialmente entre quienes buscan entender el entorno que formó a una de las estrellas más relevantes de Hollywood.