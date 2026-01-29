Hotel de Roberto Palazuelos sufre intento de asalto; hay cuatro detenidos

Una madrugada movida se vivió en Tulum luego de que se registrara un intento de asalto en el Hotel Diamante K, propiedad del actor y empresario Roberto Palazuelos, hecho que derivó en un operativo de seguridad y la detención de cuatro personas.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), los hechos ocurrieron durante las primeras horas del miércoles 28 de enero de 2026, cuando los presuntos responsables ingresaron de manera ilegal al hotel con la intención de robar bienes del establecimiento.

¿Cómo ocurrió el intento de asalto?

Según el reporte oficial, al interior del hotel los sujetos se encontraron con un trabajador, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, los agresores lo amenazaron para exigirle las llaves del inmueble y así poder acceder a distintas áreas del lugar.

El empleado se negó a cooperar, lo que provocó que los individuos reaccionaran de forma violenta y lo golpearan, causándole diversas lesiones, aunque las autoridades no detallaron la gravedad, confirmaron que el trabajador recibió atención médica.

Al no lograr su objetivo, los agresores huyeron del lugar sin llevarse ningún objeto, por lo que el robo quedó en grado de tentativa.

Tras activarse las alertas de seguridad, se desplegó un operativo coordinado que incluyó el análisis de cámaras del sistema C5 y de la videovigilancia del propio hotel, fue gracias a este trabajo de inteligencia, las autoridades lograron reconstruir la ruta de escape y detener a los cuatro presuntos responsables en poco tiempo.

La FGE informó que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se integró una carpeta de investigación por los delitos de robo en grado de tentativa y lesiones calificadas, será esta autoridad la que determine su situación jurídica en el plazo legal correspondiente.

La Fiscalía fue enfática al señalar que, pese a la agresión contra el trabajador, ningún huésped resultó afectado y no fue necesario evacuar el hotel, además, el inmueble continuó operando con normalidad, sin reportarse fallas en los servicios.

Este punto fue resaltado debido a la importancia del sector turístico en Tulum y la necesidad de garantizar la seguridad de visitantes nacionales e internacionales, como medida preventiva, se anunció el refuerzo de vigilancia en zonas de alta afluencia y plusvalía del estado.

Hasta el momento, Roberto Palazuelos no ha emitido declaraciones, ni se ha confirmado una posible relación directa de los detenidos con el hotel, en tanto, la FGE indicó que las investigaciones continúan abiertas y será conforme avancen los procesos legales cuando se den a conocer más detalles.

¿Cómo es el Hotel Diamante K?

De acuerdo con reseñas de viajeros en TripAdvisor, el Hotel Diamante K es un hotel ecológico ubicado en la espectacular playa de Tulum, se caracteriza por tener un estilo rústico, bohemio y romántico lo convierte en un espacio ideal para quienes buscan descansar y desconectarse en pleno contacto con la naturaleza.

El hotel forma parte del Parque Nacional Tulum y se encuentra a solo 1.2 kilómetros de las ruinas mayas, lo que lo vuelve un punto privilegiado para los visitantes.

El lugar está rodeado por la jungla y el mar Caribe, Diamante K se extiende en un área de dos acres, con más de 200 palmeras y una bahía privada de aguas cristalinas, perfecta para disfrutar de la tranquilidad del entorno.

