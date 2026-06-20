¿Se viene la guerra? Esta es la hora exacta del estreno del capítulo 1 de La Casa del Dragón 3

La espera terminó para los seguidores de La Casa del Dragón. Después de dos años sin nuevos episodios, la serie inspirada en el universo creado por George R. R. Martin regresa con una tercera temporada que promete llevar la guerra entre los Targaryen a un nuevo nivel.

Los nuevos capítulos retomarán la historia justo después de los acontecimientos que marcaron el final de la segunda temporada, cuando los bandos de Rhaenyra Targaryen y Aegon II terminaron de preparar sus fuerzas para un conflicto que ya parece imposible de evitar.

Si eres de los que planean ver el estreno desde el primer minuto, aquí te contamos a qué hora se estrena el primer capítulo de La Casa del Dragón temporada.

¿A qué hora se estrena el primer capítulo de La Casa del Dragón 3? HBO Max

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de La Casa del Dragón?

La tercera temporada de House of the Dragon se estrena este domingo 21 de junio de 2026.

La producción regresa tras una larga pausa de dos años, un periodo durante el cual los seguidores de la franquicia tuvieron que conformarse con especulaciones sobre el futuro de la llamada Danza de los Dragones, la guerra civil que dividió a la Casa Targaryen.

La nueva entrega continuará desarrollando el enfrentamiento entre los Negros, liderados por Rhaenyra Targaryen, y los Verdes, respaldados por Alicent Hightower y el rey Aegon II.

Tras dos temporadas enfocadas en la construcción del conflicto, los nuevos episodios prometen mostrar las consecuencias directas de esa lucha por el Trono de Hierro.

¿A qué hora se estrena el primer capítulo de La Casa del Dragón 3? HBO Max

En esta hora se estrena el primer capítulo de La Casa del Dragón 3

Siguiendo la estrategia habitual de HBO para sus producciones más importantes, el estreno será simultáneo en varios países.

En México, el primer episodio de La Casa del Dragón temporada 3, estará disponible a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

Como ha sucedido con otras series del universo de Game of Thrones, se espera que miles de usuarios se conecten durante la noche del estreno para conocer el inicio de esta nueva etapa de la historia.

Los nuevos episodios estarán disponibles de manera exclusiva en Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery.

Dentro del servicio también se encuentran las dos temporadas anteriores de La Casa del Dragón, así como los ocho años de historia de Game of Thrones, por lo que quienes necesiten refrescar algunos detalles de la trama podrán hacerlo antes del estreno.

¿A qué hora se estrena el primer capítulo de La Casa del Dragón 3? HBO Max

Calendario de estreno de todos los capítulos

Aunque HBO no ha revelado oficialmente todos los títulos de la temporada, sí se espera que la nueva entrega mantenga el formato de ocho episodios.

Los capítulos llegarán de forma semanal, siguiendo el modelo tradicional que la franquicia ha utilizado desde la época de Game of Thrones.

El calendario previsto es el siguiente:

Episodio 1: 21 de junio de 2026

Episodio 2: 28 de junio de 2026

Episodio 3: 5 de julio de 2026

Episodio 4: 12 de julio de 2026

Episodio 5: 19 de julio de 2026

Episodio 6: 26 de julio de 2026

Episodio 7: 2 de agosto de 2026

Episodio 8: 9 de agosto de 2026

Si no hay cambios en la programación, el desenlace de la temporada llegará durante la segunda semana de agosto.

¿A qué hora se estrena el primer capítulo de La Casa del Dragón 3? HBO Max

La guerra entre los Targaryen entra en una nueva etapa

El final de la segunda temporada dejó claro que los enfrentamientos más importantes todavía estaban por llegar.

La serie cerró con ambos bandos movilizando ejércitos, dragones y alianzas estratégicas para una guerra que amenaza con redefinir el futuro de Poniente.

Los avances de la nueva temporada han mostrado que los conflictos serán más grandes, con enfrentamientos aéreos, batallas navales y nuevas figuras que comenzarán a tener un papel importante dentro de la disputa por el poder.