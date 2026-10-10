Histórico crossover: Marvel y Star Wars unen fuerzas en nuevo cómic

Marvel Comics y Lucasfilm Publishing anunciaron la publicación oficial de Star Wars/Marvel: Hope Assembles. La miniserie de seis números concretará el primer choque de franquicias entre estas dos potencias del entretenimiento. El título llegará a los estantes físicos y digitales en enero de 2027 para festejar el 50 aniversario de Star Wars.

La trama principal reúne a los Avengers y a Spider-Man junto a Luke Skywalker, la Princesa Leia, Han Solo y el wookiee Chewbacca. El espectro de los villanos también presentará una alineación nunca antes vista en las historietas. El soberano Doctor Doom forjará una alianza letal con el temible Darth Vader y el Imperio Galáctico.

Los héroes y villanos de Marvel y Star Wars se encontrarán. Foto: Marvel Comics

El icónico cineasta Kevin Smith asume la escritura del guion para este proyecto conmemorativo. El artista David Marquez, famoso por su impecable trabajo visual en Uncanny X-Men, plasma los dibujos de la serie. Ambos talentos cargan con la responsabilidad de orquestar el suceso impreso más anticipado de la última década.

La alianza marca un precedente absoluto en la relación comercial de ambas marcas registradas. La casa de las ideas edita los cómics de los guerreros jedi desde el lejano 1977. Ambos universos mantuvieron sus narrativas separadas por estricto diseño corporativo hasta este anuncio definitivo.

El colapso del multiverso en la Tierra-616

La premisa narrativa sortea la barrera de la metaficción establecida en las páginas de los superhéroes. La saga espacial funciona como una simple película de cultura pop dentro del canon del Universo Marvel. Un poderoso hechizo que altera la realidad arrastrará los sucesos de Una Nueva Esperanza hasta el corazón de la Tierra-616.

Los paladines neoyorquinos presenciarán la guerra intergaláctica desarrollarse frente a sus propios ojos. La magia descontrolada fusiona ambos mundos y obliga a los protectores del planeta a intervenir en el conflicto rebelde. El choque de fuerzas promete batallas memorables entre sables de luz y superpoderes mutantes o tecnológicos.

Darth Vader se enfrentará a Hulk en el histórico crossover. Foto: Marvel Comics

El impacto de la cinta original de 1977 revolucionó el consumo de productos culturales a nivel global. Sus referencias saturaron todos los rincones del arte y el entretenimiento durante el último medio siglo. La editorial exprime ese gigantesco legado y lo transforma en un vehículo narrativo para justificar la colisión de los personajes.

La revelación oficial en la Gran Manzana

La noticia acaparó los reflectores durante el panel House of Ideas en la reciente New York Comic Con. El propio Kevin Smith saltó al escenario sorpresivamente para compartir los pormenores de la publicación. El director de cine dominó la conferencia y contagió su emoción a los miles de asistentes reunidos en el recinto.

El creador reafirmó su condición de fanático acérrimo desde los inicios de la década de los ochenta. El autor confesó que pagaba suscripciones mensuales para recibir las aventuras impresas de la trinidad galáctica original. El guionista soñaba constantemente con ver al trepamuros o al gobernante de Latveria dentro de la ópera espacial.

Spider-Man hará equipo con Luke Skywalker. Foto: Marvel Comics

El escritor aceptó la propuesta de manera inmediata al recibir la llamada de los altos mandos editoriales. El creativo agradeció públicamente a las empresas involucradas por soltarle los controles del Halcón Milenario y la nave Quinjet. La motivación del artista garantiza un profundo respeto por la mitología fundacional de ambos bandos heroicos.

El panel finalizó con la exhibición del agresivo programa de portadas variantes preparado para el lanzamiento. La empresa proyectó una majestuosa ilustración creada por el legendario pintor Alex Ross. La obra gráfica destacó una colaboración épica y sin precedentes entre el joven portador de la fuerza y el vigilante arácnido de Queens.