'X-Men '97' confirma Temporada 3: Revelan tráiler, nuevos villanos y fecha de estreno

La esperada tercera temporada de ‘X-Men 97’ está lista y durante el panel de Marvel en la New York Comic-Con (NYCC), Brad Winderbaum, jefe de animación de Marvel Studios, presentó el esperadísimo primer avance en video.

En el clip revelado a los asistentes, se podía observar un escenario de caos urbano donde la ciudad quedó bloqueada. Los mutantes no tienen refugio alguno y no pueden llegar a la escuela del Profesor X. La tensión escala cuando una joven mutante intenta cruzar la frontera y es rescatada por un grupo que se identifica como La Hermandad de Mutantes.

Esta agrupación está conformada por Blob, Pyro, Avalanche, Toad y Surge.

El adelanto también mostró la boda de Gambito y Titán (Rogue), con cameos sorpresa de Deadpool y She-Hulk.

Tras el intenso cierre de la segunda temporada marcado por el enfrentamiento contra Apocalipsis, la serie entra en una fase donde Mystique jugará un rol crucial tras asesinar a Valerie Cooper y asumir su identidad, al tiempo que su hijo no mutante, Graydon Creed, asume la presidencia de los Estados Unidos.

¿Cuándo se estrena la Temporada 3 de 'X-Men '97' y dónde verla?

La tercera temporada de 'X-Men '97' se estrenará de manera exclusiva en la plataforma de streaming Disney Plus durante 2027.

Otra de las noticias es que se informó que, a diferencia del tiempo de espera de la primera y segunda temporada, ahora habrá una continuidad anual entre cada nueva temporada.

¿Tiene algo que ver con Avengers: Doomsday?

Aunque 'X-Men '97' forma parte del catálogo animado de Marvel Studios, la serie se mantiene como una continuidad directa del universo animado de los noventa (X-Men: The Animated Series) y no forma parte de la línea temporal principal (Tierra-616) del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Por lo tanto, no habrá nada ligado al próximo estreno de Avengers: Doomsday de diciembre en cines.