¿Cómo se enamoraron? La historia detrás de Jason Momoa y Adria Arjona, la hija de Ricardo Arjona

Cuando Jason Momoa confirmó públicamente su romance con Adria Arjona en 2024, las redes sociales estallaron. No solo porque el protagonista de Aquaman volvía a abrir su corazón tras su divorcio, sino porque su nueva pareja era nada menos que la actriz e hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

¿Cómo se conocieron Jason Momoa y Adria Arjona?

Aunque muchos pensaron que su relación comenzó de manera repentina, lo cierto es que el destino llevaba varios años preparando el terreno. Jason y Adria se conocieron en 2021 durante el rodaje de Sweet Girl, la película de acción de Netflix en la que interpretaron a un matrimonio.

La química entre ambos fue inmediata, aunque en ese momento estaban en otras relaciones. IG

Compartir tantas horas de grabación permitió que desarrollaran una gran amistad y una evidente complicidad frente a las cámaras. Sin embargo, en aquel momento el romance no era una posibilidad.

Jason seguía casado con Lisa Bonet, mientras que Adria mantenía una relación con el abogado puertorriqueño Edgardo Canales. La conexión entre ambos quedó limitada a una amistad que continuó después del estreno de la cinta.

Con el paso del tiempo, sus vidas personales cambiaron. Adria puso fin a su matrimonio en 2023 y, meses después, Jason concluyó oficialmente su divorcio con Lisa Bonet en enero de 2024. Fue entonces cuando aquella amistad comenzó a transformarse en algo más profundo.

Así comenzó el romance entre Jason Momoa y Adria Arjona

Las primeras pistas llegaron en mayo de 2024. Durante una aparición en una convención de cultura pop, Momoa dejó entrever que estaba enamorado y aseguró que muy pronto el público descubriría de quién se trataba.

Jason confirmó su romance con una foto en Instagram desde Japón en 2024. IG

Días después despejó todas las dudas al compartir una serie de fotografías de un viaje por Japón en su cuenta de Instagram. Entre las imágenes aparecía abrazando cariñosamente a Adria Arjona, acompañando la publicación con una sencilla pero contundente frase:

Mi amor".

Bastaron esas dos palabras para confirmar oficialmente una relación que hasta entonces había permanecido lejos de los reflectores.

¿Cómo es la relación de Jason Momoa y Adria Arjona?

Desde ese momento, la pareja comenzó a dejarse ver con mayor naturalidad. En febrero de 2025 hicieron su debut oficial sobre una alfombra roja durante la celebración del 50 aniversario de Saturday Night Live, y desde entonces han asistido juntos a distintos estrenos, festivales de cine y eventos internacionales.

La pareja ha mantenido una relación auténtica, cercana y muy reservada. IG

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante el estreno de Minecraft en la Ciudad de México. Además de acompañar a Jason, Adria compartió parte de la cultura latina con el actor al preparar tortillas durante su estancia en el país, una experiencia que, según el propio Momoa, disfrutó enormemente.

La actriz no ha ocultado lo importante que es Jason en su vida. En el cumpleaños número 46 del actor publicó un emotivo mensaje acompañado de fotografías de sus viajes, paseos en motocicleta y momentos cotidianos.

No hay nada que ame más que hacer vida a tu lado. Por muchos años más siendo libres, salvajes y creciendo juntos", escribió la actriz, dejando claro el sólido momento que atraviesan.

La reacción de Ricardo Arjona al conocer a Jason Momoa

La relación también ha unido a dos familias muy conocidas. En una entrevista para Despierta América, Jason reveló cómo fue conocer por primera vez a Ricardo Arjona, padre de su novia, una experiencia que recuerda con mucho cariño.

Momoa ha hablado con cariño sobre su encuentro con Ricardo Arjona. IG

El actor contó que el encuentro ocurrió apenas unos días antes de conocer al novio de su propia hija, Lola Iolani. Lejos de sentirse nervioso, aseguró que la calidez con la que fue recibido por el cantante guatemalteco le dejó una importante lección.

Me trataron tan bien que creo que eso me ayudó a recibir con más tranquilidad al novio de mi hija", comentó entre risas.

Como muestra de admiración, Momoa decidió obsequiarle a Ricardo Arjona una de sus guitarras favoritas. El gesto tuvo un desenlace muy especial cuando el músico utilizó ese mismo instrumento durante un concierto en el Madison Square Garden.

Fue increíble verlo tocar mi guitarra. Pensé: 'Dios mío, está usando mi guitarra'. Fue un momento muy bonito", recordó emocionado.

Y aunque ambos prefieren mantener gran parte de su relación en privado, cada una de sus apariciones confirma que encontraron el amor en el momento indicado. Lo que comenzó como una amistad durante un rodaje terminó convirtiéndose en una de las historias románticas más comentadas de Hollywood.