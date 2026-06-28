Jason Momoa revela cuál es su canción favorita de Ricardo Arjona, su suegro

Jason Momoa dejó ver el cariño que siente por la música de Ricardo Arjona al revelar cuál es su canción favorita del cantante guatemalteco. Durante una entrevista para promocionar la película Supergirl, el actor fue sorprendido con una pregunta sobre su suegro y terminó contando la experiencia que vivió al asistir a uno de sus conciertos en Guatemala.

La conversación ocurrió mientras hablaba con Jessica Rodríguez, de Despierta América, quien aprovechó la charla para preguntarle qué tema del intérprete escuchaba con más frecuencia. La respuesta tomó por sorpresa al protagonista de Aquaman, quien admitió que no esperaba esa pregunta.

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¿Cuál es la canción favorita de Jason Momoa de Ricardo Arjona?

Antes de responder, el actor recordó el viaje que hizo recientemente al país centroamericano para ver a Ricardo Arjona en vivo y aseguró que el espectáculo lo impresionó.

"Oh, no me hagas esto ahora mismo", respondió Momoa. "Acabo de ir a verlo en Guatemala y fue increíble… Fuimos a Guatemala y fue irreal, pudimos verlo dos noches seguidas".

Foto: Cuartoscuro.com

Aunque no precisó cuándo ocurrió esa visita, el actor explicó que quedó maravillado con la presentación del cantante.

"No me lo sé todo de memoria, pero sí, me refiero a todo el espectáculo, estaba asombrado".

Al intentar recordar el nombre de su tema favorito, Jason Momoa dio una pista antes de recibir ayuda de la entrevistadora.

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"Quiero decir, no puedo recordar el nombre de la canción, pero es una de mis favoritas, es una que habla de mi señora (Adria Arjona)".

Fue entonces cuando Jessica Rodríguez mencionó Mujeres, uno de los mayores éxitos de Ricardo Arjona, y el actor confirmó que esa era la canción a la que se refería.

Lanzada en 1992 como parte del álbum Animal Nocturno, Mujeres marcó un momento importante en la carrera del cantautor guatemalteco. El sencillo logró entrar al Top 10 de Billboard Hot Latin Songs y ayudó a consolidar su éxito internacional.

Sin embargo, aunque la entrevistadora comentó que la canción es Mujeres, hay una canción de Ricardo Arjona que se titula "Mujer" y en cuyo video la protagonista es Adria, por lo que esta puede ser el tema al que se refería Jason Momoa.

Ricardo Arjona ya habló sobre la relación de Jason Momoa y Adria Arjona

Mucho antes de esta entrevista, Ricardo Arjona ya había sido cuestionado sobre la relación que mantiene su hija Adria Arjona con Jason Momoa. El cantante respondió a las preguntas durante una visita a Monterrey.

En esa ocasión, primero habló sobre cómo se encontraba su hija y el momento profesional que atraviesa.

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"¿Con mi hija? ¿Cómo me voy a llevar con mi hija? La adoro, sí (nos llevamos) muy bien", dijo sobre el actor. "Sí, sí, ya nos conocimos todos".

Respecto a los rumores de una posible boda entre la pareja, el intérprete prefirió mantenerse al margen y dejó claro que es una decisión que solo les corresponde a ellos.

"Es asunto de ellos".

Jason Momoa y Adria Arjona comenzaron a conocerse en 2019 durante el rodaje de la película Sweet Girl. Con el paso del tiempo su amistad evolucionó y, en 2024, el actor confirmó públicamente su relación con la actriz. Desde entonces han aparecido juntos en distintos eventos y alfombras rojas, alimentando las especulaciones sobre un posible compromiso.