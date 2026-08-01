Seguridad y sustentabilidad: la estrategia detrás de la residencia de Harry Styles en la CDMX

La Ciudad de México registra al año un promedio de mil 200 conciertos o eventos musicales en su territorio, los cuales pueden llegar a movilizar a más de cinco millones de amantes de la música, y muchos de estos shows son operados por Ocesa.

A lo largo de 36 años, la empresa ha ido buscando los caminos para mejorar el servicio que ofrece en cada evento, siendo, hoy en día, la seguridad y sustentabilidad sus prioridades. Por esto, la compañía fundada en 1990 no dudó en lanzar una estrategia de sostenibilidad para la residencia de Harry Styles que comenzó ayer en el Estadio GNP Seguros.

Seguridad coordinada

El recinto capitalino ubicado dentro del perímetro de Ciudad Deportiva y remodelado hace dos años cuenta con 250 cámaras fijas con la cuales el puesto de mando observa espacios que siempre tienen que estar visibles, de la misma forma se colocan 140 cámaras temporales extra que ayudan a que los accesos y los recorridos hasta el escenario sean visibles para los encargados de la seguridad.

“El hacer un evento no depende de una persona, cuatro o cinco, estamos hablando de más de tres mil elementos, además de todos los del staff, para que se dé un concierto como el de hoy (ayer) de Harry Styles, estamos hablando entre 4,500 a 5 mil personas.

Las autoridades toman un papel fundamental en el sentido de que sepan, el tipo de evento que se está dando, el tipo público que vamos a recibir, cómo estamos pensando que van a llegar: en transporte público o vehículo, para que también los dispositivos de seguridad que se implementen alrededor del estadio sean los adecuados y ayuden a que este flujo sea lo más dinámico posible”, compartió Adampol Valdespino, gerente de seguridad de inmuebles Ocesa, en un encuentro con los medios de comunicación.

Videovigilancia Cortesía Ocesa

Desde este centro de operaciones, que está a la vista de cualquiera que ingrese al estadio por el acceso A, los encargados de la seguridad y contacto con las autoridades hacen que todo fluya.

Con ayuda de inteligencia artificial, el centro de control monitorea el clima y con estos datos se va llevando a cabo la logística. Es decir, si hay un pronóstico de lluvia y el horario de los boletos es a las ocho de la noche, el arranque del show podría retrasarse para que primero existan las condiciones de seguridad tanto para artista, producción, staff y público.

De igual forma, si hay necesidad de volar drones para registrar el concierto, el centro de mando está en contacto con el aeropuerto y se coordinan para que las actividades planeadas de uno y otro no se afecten; de la misma forma con el uso de pirotecnia, láseres y estrobos.

“Un robo de celulares, o algo que suceda dentro del recinto se monitorean y la persona que sufrió el delito lo puede denunciar, puede pedir las cámaras, pero ¿qué pasa con esto?, porque aquí se ve todo. El puesto de mando como tal empieza a operar a las tres o cuatro de la tarde, en ese momento ya están las nueve personas en su posición y eso incluye policía bancaria industrial, que nosotros la ocupamos como seguridad interna, la contratamos para que esté dentro de la operación del evento.

Cualquier tema que haya de algún ilícito, algo en el que un usuario sufra el robo de sus pertenencias o haya tenido cualquier problema en el cual quiera generar una denuncia, se le da el apoyo por policía bancaria, se le asigna una patrulla, los llevan al ministerio público para que levanten su denuncia ”, agregó Valdespino

Estadio GNP Seguros CDMX. Cortesía Ocesa

Para muchas personas la llegada al Estadio GNP Seguros puede llegar a ser una tortura por la cantidad de tránsito que se genera, y pareciera que todo es un caos... pero no es así. Todo lo que ocurre dentro del espectro de un show tiene un por qué. Los operativos de tránsito están pensados para que no sólo una entrada —de las cuatro que tiene el GNP— se abarrote, sino que la gente se distribuya entre la puerta 6, la puerta 15 y los dos puentes peatonales que van del Palacio de los Deportes al Estadio.

Y precisamente por el aforo vehicular que se genera en cada show o festival es que Ocesa promueve el uso del servicio de Ticket To Ride, transporte público y el uso de bicicleta, para el cual se habilitó un estacionamiento, gratuito, en la puerta 15 para que aquellos que quieran llegar en bici tengan un lugar seguro para dejarlas.

La comunicación entre la empresa y el gobierno es constante. Cada semana se mantienen juntas para informar de los eventos y hacer la planeación de la logística junto con el gobierno, por ejemplo, en lo que se refiere al Metro y sus horarios.

“Ellos están monitoreando todo el tiempo y deciden si la corrida en lugar de salir a las 12, la última de Tacubaya a Pantitlán, salga a las 12:10 o 12:15 para que haya oportunidad de que salga más gente. Ésa es una decisión que el gobierno la da en algunos festivales que incluso nos han dado una hora más de operación, pero es una decisión de gobierno que toma con base en el impacto que tiene el evento para la ciudad”, agregó.

Espacio para todos

Desde hace mucho tiempo, los lugares para las personas discapacitadas existen en los recintos donde se llevan a cabo conciertos. Pero en Ocesa la discapacidad no se limita a las personas que necesitan una silla de ruedas o muletas.

“El área de atención especial fue diseñada para darle apoyo a personas con discapacidad y cuando hablo de esto hablo de las más de 30 discapacidades que hay... desde el principio la idea fue que no se centralizara en las personas con discapacidad, sino a todas aquellas personas del público que vinieran de una forma vulnerable a ver el evento”, explicó el gerente de seguridad.

La atención especial también le brinda ayuda a personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas con tratamientos con horarios o incluso aquellos que por alguna razón necesiten una alimentación específica que no hay en el recinto y tienen que llevarla ellos mismos.

En la plataforma de Ticketmaster hay venta de boleto para personas con discapacidad, En esa misma plataforma te dan un teléfono de contacto a Ticketmaster, llamas e informas la situación, ellos se ponen en contacto con nosotros y nos contactamos con la persona”, explicó Valdespino.

Espacios especiales para personas con discapacidad Estadio GNP Seguros Cortesía Ocesa

Y en ese sentido, las personas que requieran de este servicio y que tengan un boleto normal pueden acceder, en el caso de la residencia de Harry Styles, a cualquiera de los dos templetes —General A y General B— designados para personas con discapacidad, en donde 38 personas están listas para ayudar a quien lo necesite.

¿Y qué pasa con las personas con discapacidad auditiva? La empresa, desde hace varios años, ha implementado la iniciativa Vibra, con la cual aquellas personas con disminución auditiva tienen la oportunidad de disfrutar un concierto a través de chalecos especiales que están sincronizados con la música, la cual llega a su cuerpo a través de vibraciones y el apoyo de un intérprete que se encuentra en el área asignada que va haciendo la traducción de las canciones y lo que diga el artista a lengua de señas.

A cuidar el ambiente

Desde hace algún tiempo la iniciativa Hagamos Composta ha estado presente en los festivales de Ocesa, pero ahora es la primera vez que están dentro de un show. Esto con la finalidad de hacer consciencia de la importancia del reciclaje y la separación de desechos que se generan en estos eventos.

“Desde hace 10 años nos dedicamos a la recolección de residuos orgánicos y su manejo correcto a través del compostaje. La mitad de la basura de la Ciudad de México y la mitad de la basura de cualquiera de sus casas normalmente es orgánica, entonces la importancia de rebajar los residuos orgánicos es enorme, y desde hace cinco años empezamos a participar en eventos masivos, especialmente con Ocesa, trabajando para recolectar residuos orgánicos, y que los asistentes sepan que durante los festivales se puede recolectar, normalmente trabajamos en las áreas de alimentación donde solamente recolectamos residuos orgánicos, y todo esto tiene la iniciativa de que regrese a la tierra.

Espacio para composta Estadio GNP Seguros CDMX Cortesía Ocesa

“Vamos a estar con este stand y en varias zonas”, explicó Gerardo, del equipo de Hagamos Composta.