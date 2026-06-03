Carín León llegó al Mundial sin saberlo

Carín León y el rapero estadunidense Jelly Roll estrenaron hace unos días Lighter, el primer sencillo del álbum oficial del Mundial 2026, pero lo que muy contadas personas saben, hasta hoy, es que el cantante sonorense se sumó al tema sin saber que era para dicho evento internacional. Él, simplemente trabajó en la canción y fue mucho después que supo realmente en dónde se colocaría este corte que celebra la resiliencia, la esperanza y la pasión por los sueños aun en los momentos oscuros.

“Con Jelly tengo contacto desde hace como unos cuatro años, más o menos. Yo venía siguiendo su carrera y soy súper fan de lo que viene haciendo, de su persona y de cómo ha logrado muchas cosas en su industria. Entonces, estuve rebotando con él la idea de hacer música y de repente un día llega mi mánager, Jorge Juárez, y me dice: ‘Escucha esta canción’ y oigo la versión Lighter de Jelly. Me gustó mucho lo que decía y para mí fue una canción como de batalla. La grabó por el simple hecho de ser Jelly y al tiempo me dice que va a formar parte del álbum de la FIFA y yo, ni enterado”, contó Carín León con una mirada pícara y prosiguió.

“Lo que pasó fue que ya me lo habían dicho en un mensaje de whats, pero la verdad es que soy una persona que ve mucho texto o que ve un audio de más de 30 segundos y ni lo leo ni lo voy a escuchar porque siempre vivo muy de prisa, lo cual es un defecto, porque mi cabeza va más rápido que mis pies y que mis manos y como que me desespero mucho. Entonces no me di cuenta de que era para la FIFA, y ya después dije: ‘¿¡Cómo que para el Mundial?’. Y ni sabía, sí me habían dicho en los mensajes, pero no los leí y yo sólo la grabé por la cuestión musical, pues siempre dejo que la música gane independientemente de sea con quien sea la colaboración. Si hace sentido en mi corazón y en mi vida, yo feliz de hacerlo. Fue una sorpresa que me di yo solo porque no había leído”, se sinceró Carín con Excélsior.

El cantante, cuyo nombre de pila es Óscar Armando Díaz de León Huez, formará parte del Mundial 2026 desde el ámbito de la música y de manera personal buscará disfrutar de los partidos que se llevarán a cabo tanto en México, como en Estados Unidos y Canadá, las tres sedes en las que se disputará la Copa del Mundo.

Ante la pregunta de si adquirió otros compromisos laborales con la FIFA para estar presente en la inauguración del Mundial que se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio en México o para cantar en alguna de las sedes, el intérprete de Según quién o Te lo agradezco sólo sonrió y amablemente comentó.

Estamos viendo ahí unas sorpresitas. Ya sabes cómo es la FIFA, que no nos deja comentar muchas cosas, pero sí hay muchas posibilidades de vernos por ahí muy metidos también en lo que es la fiesta del Mundial, cantando nuestras canciones y representando la música mexicana en este evento tan importante en el mundo”, compartió Carín León.

Aunque evidentemente tiene como equipo favorito a México, también es consciente de que si la selección de nuestro país no llega a la final le gustaría ver a Francia o a Portugal como ganadores.

“Hay muchos favoritos, pero al que veo muy seguro es a Francia y me gustaría mucho la idea romántica de ver a un Portugal campeón. No es que sea tan fan de Cristiano Ronaldo, (pero) soy muy fan de Cristiano Ronaldo como ejemplo, como persona, entonces se me haría interesante, no tanto por el fanatismo que tengo por Cristiano, sino por seguir viendo ese argumento del mejor del mundo y esa competencia tan sana que hemos fabricado los que vimos a Messi y a Cristiano jugar durante tanto tiempo”, compartió el cantante de 36 años y quien tiene una bodega en la que arma partidos de futbol por placer.

Carín León Cortesía 3Management

Su Muda sonora

A la par de estar preparando sorpresas para el Mundial, Carín León, ganador de cuatro premios Grammy, se encuentra promocionando su nuevo material discográfico Muda, mismo que llega tras toda la fama y el reconocimiento que ha cosechado el artista sonorense que se convertirá en el primer artista latino que tendrá en septiembre una residencia en la icónica Sphere de Las Vegas.

“Creo que todos los álbumes tienen que ver con el primero porque el primero surgió de esta compilación de canciones de esta idea o de cierto concepto que queríamos lanzar, el segundo fue un deslave de todo lo que dejó el primero y pasó lo mismo con Muda, que antes de ser Muda era la segunda parte de Boca chueca, entonces cuando lo estoy haciendo me doy cuenta de que ya no quiero hacer lo mismo y empiezo a desarrollar este nuevo concepto en donde quería cambiar un poco los sonidos, el rollo de la imagen, de la gira, hacer un cambio de 180 grados”, reflexionó.

Con un total de 14 temas, entre los que están Carranga, la colaboración que Carín hace con Juanes y Bingo, en donde hace lo propio con Rawayana, el cantante que se ha caracterizado por fusionar géneros con el regional mexicano, contó qué canción es la que más condensa ese cambio del que habla.

Creo que casi todo el material completo define mucho lo que soy porque creo que somos muchos géneros paseando por mucha música, paseando por muchas temáticas y maneras de escribir. Creo que el disco completo en sí describiría lo que soy, pero si hay una canción que me define mucho en cuestiones de sonido es Huyo, una canción que tiene este rollo de la interpretación un poco teatral, un poco descuidado, un poco desenfadado. Son sonidos un poco alternos y distintos a lo que la gente pensaría que es el regional mexicano”, explicó el intérprete.

Con poco más de 20 años de carrera, pues empezó a cantar en 2005 con la banda Los Reales, se le preguntó cómo podría definir estas dos décadas de trabajo.

“Veinte años de mucho, mucho cambio y creo que la definición de lo que voy a hacer más allá de como artista o como humano es que fueron los 20 años más decisivos de mi vida, pasar de esta parte de mi adolescencia hasta mi adultez haciendo música creo que ha definido completamente todo. Y creo que lo que me ha definido más son las vivencias y cada álbum que he lanzado al público es para mostrar una parte de cómo se siente Óscar y para mostrar la evolución musical y como humano de su servidor”, compartió.

Carín León Cortesía 3Management

Con respecto a qué le dice su familia ante la fama que ha logrado en estos años, contó algo que pocos podrían creer.

Me cuesta expresarme, me cuesta mucho el rollo de recibir cumplidos o recibir amor. Soy muy rejego, muy así en mi rollo y entonces mi gente ya está muy acostumbrada a que tengo esa manera, entonces ya no me dicen mucho porque yo de cierta manera no sé recibirlo… O sea lo recibo, pero no sé qué hacer, ‘¿¡Qué hago, te abrazo o qué se hace!?'. No soy fácil para recibir esos halagos”, remató el hombre que le canta al amor, al desamor, el despecho y las relaciones intensas.

Para saber sobre Carín León