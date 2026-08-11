¿Triste como dijo Juan de Dios Pantoja? Kimberly Loaiza reaparece con video tras muerte de su mamá

Kimberly Loaiza reapareció con un video en redes sociales a casi dos meses de la muerte de su madre, Mary Martínez. Usuarios aprovecharon su publicación para recordarle lo que dijo recientemente Juan de Dios Pantoja sobre cómo lleva su duelo.

Se trata del primer contenido que la influencer publica en TikTok luego del fallecimiento de su madre ocurrido el pasado 17 de junio en Mazatlán, Sinaloa.

La nueva publicación llamó la atención porque en los comentarios, los usuarios comenzaron a preguntarle si estaba triste como había dicho recientemente su pareja.

Kimberly Loaiza reaparece con video tras muerte de su mamá

Kimberly Loaiza reaparece con video. Especial

La creadora de contenido y también cantante publicó un video en su cuenta oficial de TikTok para hablar sobre un producto relacionado con belleza y cuidado personal.

Pese a que se trató de una publicación de carácter comercial, su regreso a la plataforma generó una gran cantidad de comentarios, principalmente, de usuarios que la cuestionaron por cómo se encontraba emocionalmente después de la muerte de su madre.

Aunque el video tiene mensajes negativos, también algunos usuarios mostraron solidaridad y cariño. Ante estos, Kimbely comenzó a reaccionar a las muestras de apoyo, entre ellas, a Domelipa, figura conocida de redes sociales, quien le escribió que era su fan.

Entre otros comentarios se lee:

Ya déjenla en paz, ella hizo el video triste y así.

Te amo, nunca dejes de ser tú, te amo tanto.

Pero ella está grabando triste y así.

Dijo el Juan que no tenías ganas de nada, que estás triste y así.

¿Qué dijo Juan de Dios Pantoja de Kimberly Loaiza?

Hace unos días, Juan de Dios Pantoja habló del duelo de Kimberly Loaiza. Por medio de un video, señaló que ella se encontraba triste en su casa y aprovechó para pedir empatía por el dolor de haber perdido a su madre.

Además, Juan de Dios contó que, aunque ella en ese momento no quería salir de casa e incluso tuvieron que cancelar la fiesta de su hija Kima, harían un viaje a un crucero en Disney porque su prioridad son sus hijos.

No todos los lutos son iguales. Cada quien decide cómo pasar un luto" dijo.

Reaparición de Loaiza en Instagram

Kimberly Loaiza reaparece con video. Especial

Cabe destacar que este es el primer video que publica Kimberly en TikTok, pero en realidad se trata del segundo que publica en redes sociales.

El primero lo publicó a finales de junio en Instagram. Esa publicación llamó la atención porque, además de retomar sus publicaciones, fue su esposo, Juan de Dios Pantoja, quien reaccionó a los comentarios que recibió de los usuarios.

Aquel video también fue por un tema comercial de Kimberly. En el mostraba a cámara como usaba unos lentes en su día a día.

El video provocó comentarios entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca la manera en que la creadora ha afrontado esta etapa después de la pérdida de su madre.

La situación también generó nuevamente conversación debido a que Kimberly había reducido considerablemente su actividad pública después del fallecimiento de Mary Martínez.

Ante las críticas de algunas personas en ese video, Juan de Dios Pantoja reaccionó defendiendo a Loaiza:

Hablan mucho, saben poco. Te amo mi reina".

¿De qué murió la mamá de Kimberly Loaiza?

La mamá de Kimberly Loaiza, Mary Martínez, falleció el 17 de junio de 2026 en Mazatlán, Sinaloa, después de pasar varios meses hospitalizada y en terapia intensiva. De acuerdo con los reportes que trascendieron en ese momento, su estado de salud se complicó debido a una infección grave, además de las afectaciones relacionadas con la diabetes. Con el paso de los días, su condición se agravó hasta provocar fallas en distintos órganos.

La noticia causó gran impacto entre los seguidores de Kimberly y de su hermana, Steff Loaiza, especialmente porque durante las primeras horas no hubo una confirmación oficial por parte de la familia. En redes sociales comenzaron a circular versiones sobre la muerte de Mary e incluso fotografías relacionadas con el funeral, lo que generó confusión y una ola de especulaciones. Ante esta situación, la familia optó por mantener los detalles de los servicios funerarios en privado y pidió respeto por el difícil momento que atravesaban.

El fallecimiento también estuvo rodeado de controversia debido a la manera en que se dio a conocer públicamente la noticia. Juan de Dios Pantoja, esposo de Kimberly, confirmó la muerte de Mary, pero su anuncio provocó críticas entre algunos usuarios, quienes consideraron que el tema debía mantenerse en la intimidad de la familia. A esto se sumó la preocupación por los gastos derivados de la larga hospitalización de Mary, pues trascendió que sus familiares tuvieron que hacer frente a una importante deuda por la atención médica y el tiempo que permaneció en terapia intensiva.