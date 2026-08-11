¡Crossover mexicoreano! V de BTS y Danna se convierten en embajadores globales de Champion

¡Llegó un crossover mexicoreano que no esperábamos! V de BTS y Danna se convierten en embajadores globales de la marca deportiva Champion, compartiendo un estilo de moda y porte que los llevó a ser imagen oficial a nivel internacional.

Por un lado, Kim Taehyung, mundialmente conocido como V del fenómeno global BTS, representa la cima de la influencia cultural surcoreana en la música y las pasarelas.

Por el otro, la cantante y actriz mexicana Danna se consolida como una de las figuras hispanas más potentes y versátiles de la escena musical global.

Ambas estrellas han unido sus caminos de la mano de la icónica firma deportiva y urbana Champion para convertirse en las caras oficiales de su nueva visión.

La firma busca reconectar con las nuevas generaciones celebrando la autenticidad, la autoexpresión y la pasión por crear sin límites.

Danna en Champion Champion

V de BTS y Danna son los nuevos embajadores globales de Champion

Fundada en 1919, la marca Champion cuenta con más de un siglo de historia moldeando el atletismo y la ropa casual norteamericana. Sin embargo, en el siglo XXI el concepto de "campeón" ha dejado de pertenecer al terreno de las canchas y la nueva campaña global rediseña este ideal para enfocarlo en la pasión, el esfuerzo artístico y la autenticidad personal.

Es aquí donde entran tanto V como Danna, quienes encarnan la definición perfecta de esta filosofía. Ambos artistas han trabajado incansablemente desde temprana edad, superando expectativas de la industria y construyendo carreras sólidas mediante el talento y la disciplina.

Para Champion, ser un campeón significa levantarse cada día a crear, cantar, actuar o diseñar manteniéndose fiel a la propia esencia.

V de BTS y Danna son embajadores globales de Champion Champion

En sus apariciones para la campaña "True Champion", Danna abraza la tendencia del oversized streetwear utilizando sudaderas anchas en tonos tierra y oscuros que reflejan fuerza, comodidad y modernidad.

Mientras que V refleja el encanto clásico con la rebeldía moderna, dando a entender que tanto su persona como otros consumidores, pueden transitar de la alta costura al vestuario urbano cotidiano con total naturalidad.

En este nuevo capítulo, Champion también cuenta con la participación de otras figuras que destacan en la filosofía “Spoken Like a True Champion”, con personajes como el jugador de la NBA Kyle Kuzma, Romeo Beckham y la deportista de hockey Megan Keller.

Esta alianza se maneja en el contexto de una nueva visión globalizada e inclusiva de la marca. De ahí que los embajadores sean de distintos lugares, rompiendo las barreras del idioma y las fronteras geográficas al reunir a figuras de continentes distintos bajo un mismo concepto estético.

V de BTS Champion

El impacto de V en la industria de la moda

V de BTS ha demostrado en repetidas ocasiones que su relación con la moda va mucho más allá de las tendencias pasajeras. Su capacidad para transformar una sudadera clásica en una declaración de estilo sofisticada es el motivo por el cual las marcas globales compiten por su imagen.

Cada prenda que toca V se convierte instantáneamente en objeto de deseo coleccionable. Este fenómeno, conocido entre los analistas de la industria como el "efecto V", ha provocado en el pasado que accesorios, sacos y sudaderas agoten su existencia en cuestión de minutos tras aparecer en una foto o video del artista.