Hilary Duff dará concierto en Guadalajara: fecha y cuándo es la preventa de boletos

Hilary Duff hace unas semanas atrás anunció que regresaría a México después de varios años con su gira “The Lucky Me Tour” y aunque solo había revelado que se presentaría en la CDMX en febrero del próximo año, esta mañana dio a conocer que también se presentará en Guadalajara.

Si no te quieres perder de ver a Hilary Duff en Guadalajara, aquí te contamos todos los detalles como la fecha en la que dará su concierto y los días en los que podrás comprar tus boletos.

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¿Cuándo y dónde se presentará Hilary Duff en Guadalajara?

Hilary Duff llegará a México el próximo año y añadió una nueva fecha a los shows que dará en el país.

La cantante compartió que su nueva parada en México será en Guadalajara. Aparta la fecha porque Hilary Duff se presentará el próximo 15 de febrero del 2027 en el Auditorio Telmex.

Tras añadir esta fecha, los días en los que la cantante dará conciertos serán:

12 y 13 de febrero del 2027 en el Palacio de los Deportes en CDMX

15 de febrero del 2028 en el Auditorio Telmex en Guadalajara

¿Cuándo es la preventa de boletos para Hilary Duff en Guadalajara?

Si no te quieres perder a Hilary Duff en Guadalajara, te contamos que la preventa de boletos para su show ocurrirá dentro de unos días.

Te contamos que habrá una venta para fans que se llevará a cabo el 24 de febrero a las 9:00 AM en Ticketmaster. Para poder tener acceso deberás registrarte en el siguiente link: https://drop.cobrand.com/d/HilaryDuff/guadalajarapresalefeb

La cantante regresará a México Instagram

Tienes desde hoy, 22 de abril, y hasta mañana a las 6:00 PM, hora del centro de México, para hacer tu registro en la página.

Por otra parte, habrá una preventa Banamex, con la cual tendrán acceso aquellos que tengan una tarjeta de crédito o débito de dicho banco, podrán comprar sus entradas el 29 de febrero a las 11: 00 AM en Ticketmaster.

Toma en cuenta que también habrá una venta general con la que podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta. Se realizará el 30 de abril a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos, pero se revelarán una vez que dé inicio la primera venta.

PJG