Murió Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire; Hilary Duff se despide de él 

Robert Carradine murió a los 71 años, dejando una huella en la televisión y el cine estadounidense. El actor, integrante de una de las familias más conocidas de Hollywood, fue reconocido por el público por su participación en la serie Lizzie McGuire, producción que marcó a toda una generación. De acuerdo con información publicada por el medio estadounidense Deadline, el intérprete se quitó la vida.

La noticia fue acompañada por un mensaje de su familia, que decidió hablar abiertamente sobre la enfermedad mental que enfrentó durante años. Sus seres queridos destacaron tanto su calidad humana como el largo proceso que vivió a causa del trastorno bipolar, una condición que, según explicaron, combatió durante casi dos décadas.

Confirman muerte de Robert Carradine

En el pronunciamiento enviado a la prensa, la familia recordó la forma en que el actor impactaba a quienes lo rodeaban y compartió palabras sobre su experiencia con la salud mental.

"En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar".

Robert Carradine Grosby Group

Además, añadieron un mensaje enfocado en la importancia de hablar sin miedo sobre estos temas.

"Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales".

Su hermano mayor, Keith Carradine, también ofreció declaraciones en las que explicó que Robert "luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar, que finalmente lo venció".

Robert Carradine Instagram

"No hay nada de qué avergonzarse. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño".

¿Quién era Robert Carradine?

Nacido el 24 de marzo de 1954, Robert Carradine fue el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los también actores David y Keith Carradine. Desde joven estuvo rodeado del ambiente artístico, lo que marcó el rumbo de su carrera.

Robert Carradine Grosby Group

Su debut en la pantalla grande ocurrió en 1972, cuando participó junto a John Wayne en la película The Cowboys. Según contó, fue su hermano David quien lo animó a presentarse a la audición, asegurándole que "tenía todo que ganar y nada que perder". Ese impulso lo llevó a conseguir uno de sus primeros papeles en la industria.

Años después formó parte del elenco de Mean Streets (1973), dirigida por Martin Scorsese, donde tuvo una participación menor. También apareció en la cinta Coming Home (El regreso, 1978), dirigida por Hal Ashby y protagonizada por Jane Fonda y Jon Voight, producción que obtuvo reconocimiento en los premios Oscar.

Robert Carradine Instagram

En la década de los ochenta intervino en el western The Long Riders (Forajidos de Leyenda, 1980) y en la comedia Revenge of the Nerds (1984), título que se convirtió en un referente dentro del género. Sin embargo, para muchos espectadores su imagen quedó ligada al personaje de Sam McGuire, el padre en la serie Lizzie McGuire, protagonizada por Hilary Duff.

Hilary Duff despide a Robert Carradine

Tras darse a conocer el fallecimiento del actor, Hilary Duff compartió un mensaje en redes sociales acompañado de fotografías junto a quien interpretó a su padre en la ficción. En su publicación escribió:

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban”.

PJG